Công nghệ pin ngăn tách điện với lửa có thể kiểm soát các vụ cháy xe điện

Svolt công bố pin Dragon Armor 3.0 của hãng có thể đạt được trạng thái “tách biệt lửa và điện”, tức là tách rời hoàn toàn các đầu cực điện (điện năng) khỏi các kênh xả áp (lửa) trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Thiết kế này cho phép kiểm soát hướng thoát của ngọn lửa khi xảy ra hiện tượng giải phóng nhiệt, hướng chúng ra xa khoang hành khách trên xe.

Cụ thể, cực dương của pin được bố trí ở một phía, trong khi kênh xả áp dành cho ngọn lửa nằm ở phía đối diện, tạo ra sự cách ly vật lý, với mỗi bộ phận có đường dẫn riêng biệt.

Theo Svolt, khi xảy ra hiện tượng giải phóng nhiệt, ngọn lửa sẽ được dẫn thoát xuống phía dưới và ra ngoài, tuyệt đối không hướng lên khoang ghế ngồi.

Pin Dragon Armor 3.0 của Svolt được giới thiệu là loại đầu tiên trong ngành có khả năng “tách biệt lửa và điện” khi xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: Svolt).

Svolt cũng cho biết Dragon Armor 3.0 là hệ thống pin đầu tiên đạt được khả năng tương thích giữa cell pin dạng vuông và cấu trúc tích hợp CTC/CTB (Cell-to-Chassis/Cell-to-Body), đồng thời vẫn đảm bảo tách biệt hệ thống quản lý nhiệt.

Nhờ đó, tổng dung lượng pin có thể tăng thêm 7-10% trong cùng kích thước đóng gói, còn chiều cao thỏi pin tăng thêm 5mm. Phần trên của thỏi pin có khả năng chịu lực, trong khi phần đáy cho phép xả áp và chia sẻ không gian, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ khi xảy ra va chạm.

Kết hợp công nghệ lỏng - rắn kết hợp, Dragon Armor 3.0 còn ghi nhận nhiệt độ tự sinh nhiệt của thỏi pin tăng thêm 8°C, thời gian đệm an toàn tăng 10%, nhiệt độ khởi phát hiện tượng giải phóng nhiệt tăng thêm 5°C và xác suất xảy ra giải phóng nhiệt giảm tới 25%.

Pin Dragon Armor 3.0 dự kiến sớm bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, với hai tùy chọn, gồm: gói pin 86kWh dành cho xe hybrid sạc ngoài (PHEV) và gói pin 115kWh dành cho xe thuần điện.

Đáng chú ý, tuổi thọ của gói pin 86kWh được cải thiện hơn 10% và tầm hoạt động thuần điện vượt mốc 400km mỗi lần sạc.

Hệ thống pin Dragon Armor lần đầu tiên được Svolt giới thiệu vào ngày 15/12/2022. Ở cấu hình sử dụng pin LFP, hệ thống này có thể mang lại cho ô tô tầm hoạt động thuần điện lên tới 800km/lần sạc; trong khi với pin NCM, Dragon Armor hỗ trợ sạc nhanh công suất cao 4C.