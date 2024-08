Công nghệ mới giúp tăng tính an toàn cho xe 2 bánh khi chở trẻ nhỏ

Mối nguy tiềm ẩn khi chở con bằng xe máy

Theo Motorcycles Data, kết thúc quý I/2024, Việt Nam đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng những quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất thế giới. Trong bối cảnh tình hình giao thông tại Việt Nam còn khá phức tạp, nhiều phụ huynh bày tỏ mối quan ngại về vấn đề an toàn khi lưu thông trên đường bằng phương tiện này, nhất là khi chở con nhỏ ngồi đằng trước hoặc sau người điều khiển phương tiện mà không có dụng cụ hỗ trợ nào.

Xe điện hai bánh tăng tính an toàn khi chở trẻ nhỏ đi học.

Theo đó, khi không có điểm tựa chắc chắn, việc nghiêng xe, quay xe hoặc bóp phanh đột ngột dễ khiến trẻ ngã khỏi xe, dẫn đến những thương tích không đáng có. Các loại ghế trẻ em dành cho phương tiện 2 bánh cũng không tương thích với thông số của mọi dòng xe, dẫn tới thiếu chắc chắn khi lắp đặt và không mang lại hiệu quả vận hành an toàn.

Để tự giữ thăng bằng khi ngồi trên xe và bám vào người lớn, trẻ nhỏ thường không thể ngồi thoải mái hoặc thậm chí sai tư thế. Việc này tiềm ẩn những tác động tiêu cực đến khung xương của trẻ trong quá trình phát triển quan trọng nhất.

Sự phát triển của công nghệ mang lại sự an toàn toàn diện cho con trẻ

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, xe điện hai bánh dần trở nên phổ biến nhờ tính an toàn, hiệu quả và thông minh. Các hãng xe điện cũng nhanh nhạy đầu tư nghiên cứu tính năng giúp nâng cao độ an toàn khi xe vận hành. Yadea - thương hiệu xe máy điện đứng đầu toàn cầu về doanh số trong 7 năm liên tiếp cũng liên tục giới thiệu những công nghệ mới an toàn, trong đó nổi bật là thiết kế công thái học.

Thiết kế này giúp mang lại tư thế lái xe thoải mái cho các bà mẹ, hỗ trợ việc vận hành xe dễ dàng hơn. Hơn nữa, Yadea còn đặt mục tiêu đảm bảo an toàn cho trẻ em để nghiên cứu, phát triển nhiều phụ kiện như ghế chuyên dụng cho trẻ ngồi trước, ghế tháo rời cho trẻ ngồi sau, tay vịn chắc chắn,... cho một số dòng xe của hãng như Yadea Ossy, Yadea i8. Kết hợp với cấu trúc chắc chắn của khung xe được làm từ thép cường độ cao, Yadea mang đến cả 2 yếu tố quan trọng là sự thoải mái và công dụng ngăn chấn thương cột sống. Nhờ hiệu quả giảm va đập, rung lắc, cả mẹ và bé vẫn có trải nghiệm êm ái ngay cả trên các mặt đường gồ ghề.

Ghế trẻ em chính hãng Yadea được thiết kế riêng cho từng mẫu xe để tăng độ an toàn khi phụ huynh chở con trẻ.

Bên cạnh đó, Yadea còn ứng dụng các thuật toán điều khiển phần cứng và phần mềm thông minh của công nghệ AI an toàn, bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo và hệ thống hỗ trợ đổ đèo, để kiểm soát các tình huống lái xe khác nhau, mang đến sự bảo vệ tốt nhất cho từng người ngồi trên xe.

Cụ thể, hệ thống kiểm soát lực kéo của xe máy điện Yadea có thể phát hiện những thay đổi trên đường để giúp xe chạy vững chắc hơn trên các bề mặt trơn, giúp xe giữ thăng bằng, ổn định tốt. Trong khi đó, hệ thống hỗ trợ đổ đèo tự động kích hoạt bộ phận thắng xe điện tử khi nhận biết sự thay đổi gia tốc động cơ lúc xe xuống dốc.

Không những an toàn trong vận hành, một điểm cộng lớn của xe điện là giảm ô nhiễm tiếng ồn cũng như khí thải ra môi trường, nhất là đối với các đô thị, thành phố lớn đông đúc, đồng thời hạn chế khá hiệu quả tình trạng bỏng pô xe vì động cơ xe điện gần như không sinh nhiệt. Nhiều vị phụ huynh cho biết đã chuyển qua chọn xe máy điện khi chở con đi học nhằm tăng tính an toàn và góp phần gìn giữ màu xanh trái đất cho các thế hệ sau.