Honda và cuộc triệu hồi chưa từng có trong lịch sử ngành ô tô Việt Nam

Từ những phản ánh hay phát hiện trong quá trình kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hậu mãi, các hãng xe ô tô thường triển khai các chương trình triệu hồi nhằm khắc phục. Đây không phải hoạt động xa lạ với người dùng Việt Nam, nhưng chưa bao giờ đối tượng bị triệu hồi lại là sách hướng dẫn sử dụng nhanh.

Đó là thông tin được Honda Việt Nam đăng tải trên website. Theo đó, hãng nhận được thông báo từ Công ty TNHH Honda Motor Nhật Bản về chiến dịch triệu hồi mã 6GD liên quan đến thay thế sách hướng dẫn sử dụng nhanh của xe CR-V e:HEV RS nhập khẩu nguyên chiếc.

Theo đó, sách hướng dẫn sử dụng nhanh của 718 chiếc Honda CR-V e:HEV RS được sản xuất tại Thái Lan trong khoảng thời gian từ ngày 24/8/2023 đến ngày 12/3/2024 cần được thay thế. Nguyên nhân xuất phát từ sai sót trong quá trình phiên dịch, từ ngôn ngữ gốc (tiếng Anh) sang tiếng Việt.

Theo khoảng thời gian trên, danh sách gặp ảnh hưởng có những chiếc thuộc lô xe Honda CR-V e:HEV RS đầu tiên được bán ra tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cụ thể, nội dung mốc bảo dưỡng thay dầu động cơ ở điều kiện khắc nghiệt không được phiên dịch chính xác. Tại mục Thay dầu động cơ trong điều kiện khắc nghiệt, lịch bảo dưỡng định kỳ theo quãng đường hoặc theo thời gian tùy theo điều kiện nào đến trước như sau:

- Thông tin sai: Sau mỗi 5.000km hoặc 6 năm.

- Thông tin đúng: Sau mỗi 5.000km hoặc 6 tháng.

Honda Việt Nam cho biết, hãng chưa ghi nhận trường hợp bảo dưỡng sai tiêu chuẩn nào do sai sót nêu trên. Khách hàng có xe thuộc danh sách trên có thể chủ động liên hệ tới đại lý để thay thế sách hướng dẫn sử dụng mới, thời gian thay thế dự kiến khoảng 0,1 giờ.

CR-V là một trong những sản phẩm chủ lực của Honda Việt Nam, trong đó phiên bản hybrid (e:HEV RS) đã được chuyển sang lắp ráp trong nước từ đầu năm nay. Lần gần nhất dòng xe này gặp lỗi cần triệu hồi với quy mô lớn là vào cuối năm 2024, với tổng cộng 7.104 chiếc gặp ảnh hưởng.

Những xe này được sản xuất tại Việt Nam và Thái Lan trong khoảng thời gian từ ngày 18/9/2023 đến ngày 25/9/2024, cần thay thế thước lái. Hiện tượng nhận biết là sự rung lắc hoặc âm thanh bất thường khi đánh lái chuyển hướng.