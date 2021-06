Dân trí Hình ảnh do camera giám sát ghi lại cho thấy chiếc xe bán tải màu trắng bị trượt trên mặt đường, lao xuống hố, sau đó bật tung lên, xoay vòng rồi đáp đất, với tài xế bên trong xe.

Tài xế sống sót kì diệu trong một tai nạn kinh hoàng nhờ dây an toàn.

Sự việc xảy ra hôm 14/6 vừa qua ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) với nguyên nhân chính là mặt đường trơn ướt.

Tài xế, anh Prasit Sriprasom, 48 tuổi, vẫn tỉnh táo sau tai nạn và có thể tự gọi điện cho người thân tới đưa anh tới bệnh viện. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy anh chỉ bị một vài vết thương nhỏ.

Từ bệnh viện, anh Prasit kể lại: "Hôm đó đường rất trơn do mưa bão. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi đã gọi cho gia đình để nhờ trợ giúp ngay sau tai nạn. Dây đai an toàn đã cứu mạng tôi. Nếu không cài dây an toàn thì chắc tôi đã chết rồi".

Chủ cửa hàng sửa chữa ô tô gần nơi xảy ra tai nạn cho biết: 'Hôm đó trời bão và đường ướt. Thật may là anh ấy không bị thương nghiêm trọng và chiếc xe không lao vào cửa hàng khi chúng tôi đang ở bên trong".

Ngoài tài xế, không có ai khác bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng này, còn chiếc xe bán tải đang được công ty bảo hiểm đánh giá mức độ hư hỏng.

Nhật Minh

Nguồn video: Newsflare