Chiếc Bentley tự chế bằng gỗ có giá đắt ngang xe thật

Xe đang được trưng bày tại showroom của Autosport Group ở Florida, cạnh những chiếc Bentley thật (Ảnh: Auto Sport Florida/eBay).

Tác phẩm độc đáo này đến từ Bỉ, nhưng người chế tác vẫn là ẩn số. Nó trông khá giống với các tác phẩm điêu khắc của nhóm thợ ND Woodworking Art ở Việt Nam, với phần ngoại thất và nội thất được làm chi tiết.

Xe được làm từ gỗ tếch loại dùng cho tàu biển và ván ép, với hàng nghìn mảnh ghép trên hai thanh gỗ lớn đóng vai trò khung gầm. Toàn bộ quá trình được cho là mất hơn 3.000 giờ để hoàn thành.

Chiếc xe được lấy cảm hứng từ thế hệ thứ ba của mẫu Bentley Continental GT ra mắt năm 2017 và sản xuất đến năm 2024. Lưới tản nhiệt cỡ lớn, hốc gió trên cản trước, ống xả, cùng viền quanh đèn pha và đèn hậu hình oval đều tối màu hơn so với phần còn lại của thân xe để tạo sự tương phản.

Về tỷ lệ, một số góc nhìn chưa chuẩn xác, nhưng những chi tiết như logo ba chiều được chạm khắc khá ấn tượng (Ảnh: Auto Sport Florida/eBay).

Chiếc GT bằng gỗ lắp cửa có bản lề, nên mở ra được, cho thấy không gian bên trong được làm theo nguyên bản, với bảng táp-lô, bảng điều khiển trung tâm và ốp cửa đều bằng gỗ. Ghế ngồi không uốn lượn mềm mại như hàng thật, dù cũng được tạo giống ghế bọc da may chần trám vốn là nét thiết kế đặc trưng của Bentley.

Nhìn chung, chiếc xe mô hình thể hiện được tinh thần thiết kế, nhưng rõ ràng là một tác phẩm thủ công, chứ không phải bản sao hoàn hảo.

Mất hơn 3.000 giờ để hoàn thành chiếc Bentley bằng gỗ này (Ảnh: Auto Sport Florida/eBay).

Ngoài trục thép và cửa sổ bằng acrylic, mọi thứ khác đều bằng gỗ, bao gồm cả bánh xe và lốp. Dù không có động cơ W12 hay V8 dưới nắp ca-pô, chiếc Bentley này vẫn có thể lăn bánh và đánh lái nhờ hệ thống thanh răng - bánh răng.

Chiếc xe mô hình bằng gỗ có trọng lượng khoảng 907kg, nhẹ hơn đáng kể so với một chiếc Continental GT thật (2.459kg với bản hybrid sạc điện mới nhất).

Xe gỗ hiện được trưng bày tại showroom của Autosport Group ở Boca Raton, bang Florida (Mỹ), cùng với nhiều xe Bentley đã qua sử dụng. Đại lý đang rao bán chiếc xe trên eBay. Theo mô tả, đã xuất hiện vết nứt trên một số mối ghép và cabin bên trong cũng bị mòn đôi chút.

Mức giá chào bán không hề “mềm” - 98.900 USD, ngang ngửa giá của một số xe Continental GT đã qua sử dụng.