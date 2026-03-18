Chi tiết mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Viper

Trong khi phần lớn các mẫu xe máy điện của VinFast được thiết kế với kiểu dáng mềm mại, phù hợp với đa dạng người dùng, thì Viper sở hữu thiết kế góc cạnh và có phần nam tính.

VinFast Viper có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.907 x 692 x 1.135 (mm), khoảng sáng gầm xe 138mm và chiều cao yên 780mm. Thông số này tương đồng với mẫu Honda Vario 160 (1.929 x 678 x 1.088 (mm) và chiều cao yên 778mm.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng dạng đôi LED Projector, đèn định vị thiết kế mảnh, tích hợp đèn báo rẽ công nghệ LED.

Tương tự như đầu xe, thiết kế phần đuôi của Viper cũng khá góc cạnh. Điểm nhấn là hệ thống đèn báo rẽ được tích hợp vào chắn bùn phía sau. Tuy nhiên, thiết kế đèn báo rẽ rời có thể dễ bị va quệt. Hệ giảm xóc đôi được trang bị bình dầu phụ.

Xe được trang bị nhiều tính năng thông minh, như khóa Smart Key hỗ trợ định vị và tìm xe từ xa, điều khiển bật/tắt xe từ xa để hỗ trợ chống trộm, màn hình TFT, cổng sạc USB và Type C.

Theo hãng xe máy điện Việt Nam, điểm nhấn của VinFast Viper còn nằm ở khả năng vận hành, với mô-tơ BLDC Inhub cho công suất 3.000W. Xe đạt tốc độ tối đa 70km/h. Tương tự Evo và Feliz II bản đổi pin, Viper cũng được trang bị 2 khay chứa pin dưới cốp xe. Khi để cả 2 pin, dung tích khoang chứa đồ chỉ còn khoảng 10 lít.

Theo công bố từ VinFast, nếu lắp một pin, Viper có quãng đường di chuyển khoảng 82km và tăng lên 156km khi sử dụng 2 pin. Thời gian sạc 0-100% là khoảng 4 giờ 30 phút.

Trước đó, vào ngày 15/1, VinFast đã công bố thông tin về việc ra mắt 3 dòng xe máy điện hỗ trợ đổi pin đầu tiên, bao gồm Evo, Feliz II và Viper. Bên cạnh đó, hãng cũng cho biết đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin và dự kiến sẽ đạt 45.000 tủ pin trên toàn quốc ngay trong quý I.

Chính sách thuê pin được VinFast công bố là 175.000 đồng cho một pin và 300.000 đồng cho hai pin. Phí đổi pin tại tủ là 9.000 đồng/lượt cho mỗi pin.

Theo công bố của hãng xe máy điện Việt Nam, Viper không kèm pin có giá 39,9 triệu đồng và kèm một pin giá 45,5 triệu đồng.

