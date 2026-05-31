RAM 1500 giá từ 3,749 tỷ đồng, được xếp nhóm ô tô con pickup

Tối 30/5, Thaco Auto chính thức ra mắt thương hiệu RAM tại thị trường Việt Nam. RAM là thương hiệu chuyên về bán tải và van, ra đời năm 2009 tại Mỹ. Trước đây, thương hiệu này được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam bởi JVA.

Dưới thời Thaco Auto, RAM tiếp tục phân phối mẫu bán tải cỡ lớn 1500 với hai phiên bản: Rebel và RHO, giá bán lần lượt 3,749 tỷ đồng và 5,499 tỷ đồng. So với phiên bản Rebel cũ, bản mới thấp hơn 1,5 tỷ đồng. Còn phiên bản RHO lần đầu tiên xuất hiện.

Trên giấy chứng nhận kiểm định, RAM 1500 được xếp vào danh mục "ô tô con pickup", tức được đối xử như ô tô con khi tham gia giao thông.

RAM 1500 vừa ra mắt Việt Nam là phiên bản mới nhất. Ở phiên bản nâng cấp 2026, vóc dáng tổng thể của Ram 1500 không thay đổi nhiều. Một số chi tiết nhỏ được tinh chỉnh như đèn chiếu sáng trước dạng LED được làm gọn hơn, lưới tản nhiệt tạo hình hầm hố hơn và vẫn đính kèm chữ "RAM", đuôi xe được làm mới với cụm đèn hậu góc cạnh hơn.

RAM 1500 sở hữu vóc dáng đồ sộ với chiều dài 5.916mm, chiều rộng 2.474mm, chiều cao 1.971mm và trục cơ sở 3.672mm. Để dễ hình dung, những mẫu SUV full-size như GLS 600 Maybach, Land Rover Range Rover LWB chỉ có chiều dài tổng thể khoảng 5.200mm. Hay mẫu S 680 Maybach chỉ dài 5.469mm.

Bộ mâm kích thước 18 inch đi cùng lốp gai đa địa hình. Mẫu xe này trang bị giảm xóc Bilstein Black Hawk e2 theo dõi các cảm biến của xe và liên tục thích ứng với tốc độ, vị trí bướm ga, phanh, mô-men xoắn, góc lái và nhiều yếu tố khác để kiểm soát thân xe trên cả địa hình bằng phẳng và địa hình gồ ghề.

Cả hai phiên bản Rebel và RHO dùng chung động cơ Hurricane tăng áp kép I6 3.0L. Bản Rebel cho công suất 420 mã lực, mô-men xoắn 636Nm. Bản RHO mạnh mẽ hơn, công suất đầu ra 550 mã lực, mô-men xoắn 706Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian (4WD).

RAM 1500 được ví như con thú dữ trên đa địa hình khi được trang bị 9 chế độ vận hành khác nhau, bao gồm Mud/Sand, Rock, Baja, Auto, Tow, Snow, Sport và Custom. Cùng với đó là chế độ khởi hành Launch Control để loại bỏ hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc nhanh từ vị trí đứng yên.

Ngoài ra, mẫu bán tải cỡ lớn đến từ Mỹ còn dùng hệ thống khóa vi sai hiệu suất cao cho phép cả hai bánh sau quay cùng một tốc độ. Trang bị này chỉ có trên phiên bản cao cấp RHO.

Khoảng sáng gầm 239mm và có biên động hoạt động lên đến 330mm với hệ thống treo phía trước và 355mm với hệ thống treo phía sau.

Thùng hàng phía sau đóng mở điện, tích hợp một bậc bước chân nhỏ để người dùng dễ dàng leo lên.

Nội thất vẫn sở hữu những đường nét quen thuộc nhưng được nâng cấp về trang bị. Cụ thể, màn hình giải trí giờ đây có kích thước lên tới 14,5 inch (trước đây là 12 inch), ngoài ra xe còn được hãng bổ sung thêm một màn hình 10,25 inch bên ghế phụ. Cụm đồng hồ dạng kỹ thuật số, kích thước 12 inch.

Màn hình phụ có thể kết nối HDMI để xem phim hay nghe nhạc thông qua hệ thống Uconnect 5. Phiên bản RHO trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon 19 loa.

Khu vực cần số có tới 2 vị trí sạc không dây.

Hàng ghế sau rộng rãi không khác một chiếc sedan full-size. Người ngồi có thể trượt ghế trước sau thông qua nút bấm ở dưới ghế ngồi. Hàng ghế này có hai cổng sạc Type C, hai cổng sạc USB, ổ cắm 115V, chế độ sưởi, làm mát ghế.

Một số tính năng nổi bật trên mẫu bán tải cỡ lớn này bao gồm hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, nhận diện biển báo, phát hiện tài xế buồn ngủ, hỗ trợ tránh va chạm tại giao lộ... Theo hãng xe Mỹ, mẫu xe này có tổng cộng hơn 100 tính năng an toàn tiêu chuẩn và tùy chọn.

Tại Việt Nam, RAM 1500 không có đối thủ trực tiếp. Các mẫu xe cùng kích thước như Toyota Tundra, Ford F-150, Chevrolet Silverado, hay GMC Sierra đều về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân với giá bán cao và không đồng nhất.