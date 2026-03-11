Yamaha Exciter 2026 lộ thiết kế tại Việt Nam, tăng sức đấu Honda Winner R

Theo Công báo Sở hữu công nghiệp tháng 2 của Cục Sở hữu trí tuệ, Yamaha đã đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe máy mới.

Dù thông báo không đề cập tên gọi chính thức, không khó để nhận ra đây là phiên bản nâng cấp của Exciter, do trùng khớp với hình ảnh từng lộ diện trên đường phố TPHCM vào cuối năm ngoái.

Hình ảnh Yamaha Exciter 2026 được phối màu bằng công cụ AI.

Sự khác biệt lớn nhất trên bản nâng cấp là phần đầu xe đã được thiết kế gọn lại, tương tự phiên bản 150 ra mắt vào năm 2018. Phiên bản 155 ra mắt cuối năm 2020 với phần đầu to không được nhiều người dùng đánh giá cao về mặt thẩm mỹ. Trong khi đó, mẫu xe đối thủ Honda Winner R chọn lối thiết kế "mô tô hóa".

Mặt nạ trước của Exciter 2026 lấy cảm hứng từ hình ảnh mỏ chim, với cặp đèn định vị ban ngày LED và cặp đèn xi-nhan đặt ngay phía dưới. Thân xe có nhiều đường cắt xẻ hướng tới vẻ thể thao và tối ưu khí động học. Đèn hậu to bản hơn.

Hình ảnh Exciter 2026 từ dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ (Ảnh chụp màn hình).

Mâm xe vẫn giữ thiết kế 5 chấu kép. Yên xe mỏng, chia làm 2 tầng. Xe được trang bị màn hình LCD hiển thị màu cùng chìa khóa thông minh Smart Key, phanh đĩa trước sau. Exciter 2026 được kỳ vọng sẽ nâng cấp công nghệ ABS từ 1 kênh (bánh trước) lên 2 kênh (bánh trước và bánh sau).

Yamaha Exciter 155 hiện sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 155cc, VVA, SOHC, cho công suất 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn 14,4Nm tại 8.000 vòng/phút. Hộp số 6 cấp kết hợp ly hợp hỗ trợ chống trượt. Hiện chưa rõ phiên bản mới có được nâng cấp động cơ hay không.

Tại thị trường Việt Nam, Yamaha Exciter hiện có giá bán 45,8 triệu đồng với phiên bản 150, và 48,2-55,2 triệu đồng với phiên bản 155. Theo thông lệ, phiên bản nâng cấp sẽ có giá bán cao hơn.

Yamaha Exciter từng là "ông vua xe côn tay" tại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2015, trước khi thoái trào. Khi đó, mẫu xe côn tay Nhật Bản thành công nhờ việc bằng lái A2 chưa dành cho số đông, giá mô tô cao ngất ngưởng và chưa có đối thủ xứng tầm. Sau này, khi những yếu tố mang tính "thời thế" không còn, doanh số Exciter bắt đầu lao dốc.

Việc ra mắt phiên bản nâng cấp khó có thể khiến tình thế đảo chiều, nhất là trong bối cảnh xe điện đang lên ngôi.