Châu Âu có thể lùi hạn cấm xe chạy xăng và diesel

Sau nhiều năm tranh cãi chính sách và đàm phán hậu trường, Liên minh châu Âu (EU) dường như đang chuẩn bị lùi bước trong nỗ lực cắt giảm khí thải đầy tham vọng.

EU có thể sẽ không cấm bán xe chạy xăng và diesel vào năm 2035 như kế hoạch ban đầu (Ảnh: Toyotaoforlando).

Theo một số nguồn tin, EU đang thu hẹp kế hoạch cấm hoàn toàn xe chạy xăng và diesel vào năm 2035. Động thái này diễn ra sau sức ép kéo dài từ các lãnh đạo ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là tại Đức và Italy, và bất chấp sự phản đối từ những thương hiệu từng ủng hộ kế hoạch ban đầu, như Volvo hay Polestar.

Sau các thông tin vào tuần trước cho thấy quan điểm của EU đang trở nên linh hoạt hơn, ông Manfred Weber, lãnh đạo đảng Nhân dân châu Âu (EPP), nói với tờ Bild (Đức) rằng khối này đã đồng ý chuyển từ lệnh cấm hoàn toàn xe động cơ đốt trong (ICE) vào năm 2035 sang mục tiêu cắt giảm 90%.

Ông Weber cũng cho biết một lệnh cấm toàn diện đối với xe động cơ đốt trong sẽ không được áp dụng vào năm 2040, nhưng không nói rõ liệu EU có đang cân nhắc một mốc thời gian mới hay không.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Đức vào cuối tuần trước, ông Weber cho biết Ủy ban châu Âu (EC) sẽ trình bày đề xuất sửa đổi của mình vào ngày 16/12.

Xe hybrid sạc điện cũng được “cứu”

“Lệnh cấm về công nghệ đối với động cơ đốt trong đã bị loại bỏ. Như vậy, tất cả các loại động cơ đang được sản xuất tại Đức vẫn có thể tiếp tục được sản xuất và bán ra thị trường”, ông Weber cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng EU giờ đây có thể mở đường cho việc tiếp tục bán xe hybrid sạc điện (PHEV), bao gồm cả những mẫu có tầm hoạt động dài hơn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cũng có mặt tại cuộc họp báo, đã ủng hộ quyết định này, cho rằng nó mang lại cho ngành công nghiệp ô tô “sự ổn định thực sự trong hoạch định”.

Trước đó, vào đầu tháng 12, ông Merz đã trực tiếp gửi thư tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, kêu gọi EU cho phép tiếp tục sản xuất và kinh doanh xe động cơ đốt trong sau mốc 2035.

Theo ông Apostolos Tzitzikostas, Ủy viên châu Âu phụ trách Giao thông bền vững và Du lịch, bức thư này đã được đón nhận rất tích cực tại Brussels.

Dù dự thảo luật sửa đổi của Ủy ban châu Âu vẫn chưa được công bố chính thức, ông Tzitzikostas gần đây đã úp mở rằng nhiên liệu thay thế sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong lộ trình mới. Ông đề cập đến các giải pháp như nhiên liệu không phát thải, nhiên liệu phát thải thấp và nhiên liệu sinh học tiên tiến như những hướng đi tiềm năng để đáp ứng yêu cầu cắt giảm khí thải.