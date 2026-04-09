BYD sắp ra mắt SUV siêu sang, đấu Maybach GLS 600

Yangwang U8L phiên bản 6 chỗ (Ảnh: Carnewschina).

Theo ông Hu Xiaoqing, Tổng Giám đốc bộ phận bán hàng của thương hiệu Yangwang thuộc BYD, hãng sẽ ra mắt U8L phiên bản 4 chỗ tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh diễn ra từ ngày 24/4.

U8L phiên bản 4 chỗ được định vị là mẫu xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm của Yangwang. Theo ông Hu Xiaoqing, mẫu xe này tập trung vào trải nghiệm xa xỉ bên trong khoang cabin, các đặc quyền dành riêng cho chủ sở hữu, cùng các tùy chọn cá nhân hóa.

Đúng như tên gọi, sự khác biệt lớn nhất của U8L phiên bản 4 chỗ là hàng ghế sau dạng thương gia, với hai ghế ngồi độc lập nhằm mang lại không gian rộng rãi và các tiện nghi cao cấp phục vụ hành khách.

Qua hình ảnh, có thể thấy ghế ngồi phía sau có khả năng chỉnh điện, có tấm đỡ bắp chân và bàn làm việc riêng.

Hình ảnh hé lộ hàng ghế thương gia của U8L phiên bản 4 chỗ (Ảnh: Carnewschina).

Hãng phát triển phiên bản 4 chỗ dựa trên U8L, bởi dòng xe này được trang bị động cơ 2.0L, pin Blade dung lượng 55,53kWh, tích hợp công nghệ sạc nhanh mới. Xe có thể sạc nhanh trong 5 phút và sạc đầy trong 9 phút. Tầm vận hành thuần điện đạt 230km và tầm vận hành kết hợp xăng - điện lên tới 1.205km.

Những thông số trên phù hợp để đáp ứng nhu cầu khách hàng ở phân khúc xe siêu sang. Nhóm khách hàng này vốn ưu tiên những chiếc xe có khả năng vận hành đường dài tốt cùng tần suất di chuyển liên tục.

Giá bán chưa được công bố, nhưng hãng cho biết sẽ có sự khác biệt rõ rệt so với phiên bản 6 chỗ hiện hành. Yangwang U8L 2026 hiện có giá khởi điểm 1.300.000 nhân dân tệ (khoảng 5 tỷ đồng) tại Trung Quốc. Phiên bản 4 chỗ được dự kiến có giá cao hơn mức này.

Yangwang đi sâu vào phân khúc siêu sang trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang manh nha tham vọng thâm nhập vào phân khúc vốn là sân chơi của các thương hiệu nước ngoài.

Năm ngoái, Yangwang U8L xếp hạng 15 về doanh số trong phân khúc xe siêu sang tại Trung Quốc với 1.538 xe đến tay khách hàng, trong khi phiên bản tiêu chuẩn U8 đứng thứ 16, với doanh số 1.112 xe.

Đây là hai mẫu xe duy nhất mang thương hiệu Trung Quốc lọt vào top 20, phần còn lại chủ yếu thuộc về các thương hiệu Porsche, Land Rover và Mercedes-Benz