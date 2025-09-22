BYD ra mắt mẫu ô tô nhanh nhất thế giới Yangwang U9 Extreme

Thương hiệu Yangwang của BYD vừa giới thiệu U9 Xtreme, mẫu siêu xe điện tập trung cho đường đua, trước đây được biết đến với tên gọi Yangwang U9 Track Edition.

Ra mắt trong một buổi livestream, chiếc xe đã được kiểm chứng tại trung tâm thử nghiệm ô tô Papenburg (Đức) vào tháng 9 với tốc độ tối đa 496,22km/h, trở thành chiếc xe thương mại nhanh nhất từng được ghi nhận.

Yangwang cũng công bố mẫu U9 Extreme đã hoàn thành đường đua Nürburgring Nordschleife trong 6 phút 59,157 giây, vượt qua kỷ lục xe điện thương mại của mẫu Xiaomi SU7 Ultra (7 phút 4,957 giây).

Tốc độ tối đa của Yangwang U9 Xtreme đã được công ty ATP của Đức chứng nhận (Ảnh: BYD).

U9 Xtreme đã vượt qua cả kỷ lục 490,5km/h của Bugatti Chiron Super Sport 300+ và bỏ xa thành tích 438,7km/h của Aspark Owl. Koenigsegg Jesko Absolut hiện mới có số liệu mô phỏng, dù đã lập kỷ lục tăng tốc - phanh 0-400-0 km/h vào tháng 8.

Trước đó, U9 từng ghi nhận thành tích hoàn thành đường đua Nürburgring trong 7 phút 17,9 giây vào tháng 11/2024.

U9 Xtreme được phát triển từ mẫu U9 hiện có, bổ sung gói khí động học mở rộng, bao gồm cánh chia gió trước lớn hơn, làm bằng vật liệu sợi carbon, thiết kế nắp ca-pô có hai khe gió, và cánh gió sau kiểu cổ thiên nga nổi bật.

Xe có chiều dài 4.991mm, rộng 2.029mm, cao 1.351mm, với chiều dài cơ sở 2.900mm. Bộ vành 20 inch thiết kế 5 chấu kép được kết hợp với lốp semi-slick (bán trơn) GitiSport e·Gtr2 Pro đồng phát triển cùng hãng Giti để chịu được tốc độ tới 500km/h. Hệ thống phanh gồm cùm phanh titanium và đĩa carbon-gốm nâng cấp.

Ở phía sau, bộ khuếch tán gió hai tầng tạo hiệu ứng bám đất, kính hậu xếp lớp, và cụm đèn hậu tách rời, với logo Yangwang nằm giữa.

Bên trong xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, bảng điều khiển trung tâm tạo hình chữ T với màn hình cảm ứng dọc, nhiều chi tiết bằng vật liệu sợi carbon và da Alcantara. Ghế kiểu bucket thể thao và vô-lăng đa chức năng nhấn mạnh tính năng vận hành cao của xe.

Việc sản xuất sẽ giới hạn chỉ 30 chiếc cho thị trường toàn cầu (Ảnh: BYD).

Sức mạnh siêu xe đến từ cấu hình 4 mô-tơ điện, sử dụng hệ thống Yi Sifang của BYD, vận hành trên nền tảng silicon carbide 1.200V. Mỗi mô-tơ sản sinh 555kW (755 mã lực), kết hợp lại cho xe mức công suất 2.220kW (gần 3.000 mã lực). Tỷ lệ công suất/trọng lượng đạt 1.200 mã lực/tấn.

Hệ thống kiểm soát mô-men xoắn hoạt động hơn 100 lần mỗi giây, phân bổ công suất độc lập tới từng bánh.

Khung gầm tích hợp hệ thống treo chủ động DiSus-X của BYD, sử dụng van kép để điều chỉnh chuyển động bánh xe theo phương thẳng đứng theo thời gian thực, tăng độ bám khi tăng tốc, phanh và ôm cua.

Đặc biệt, U9 Xtreme là mẫu xe đầu tiên được trang bị pin blade lithium iron phosphate chuẩn đường đua, với hệ thống làm mát hai lớp, hỗ trợ xả dòng cao 30C, cải thiện khả năng quản lý nhiệt.