BMW: Phần mềm tạo nên sức hấp dẫn của ô tô hiện đại, chứ không phải động cơ

Trong cuộc phỏng vấn với Automotive News, Giám đốc phát triển của BMW, ông Joachim Post, đã chia sẻ: “Trước đây, nền tảng của ô tô chủ yếu được định nghĩa bởi kiểu dáng thân xe hay cách bố trí động cơ. Ngày nay, các tính năng và phần mềm mới là cốt lõi”.

Theo ông, trên một mẫu ô tô ngày nay, phần mềm là yếu tố quan trọng hơn so với phần cứng.

Ô tô ngày càng phụ thuộc vào phần mềm (Ảnh: BMW).

Bất chấp những hoài nghi về ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, không thể phủ nhận các hãng xe đến từ quốc gia này đã khiến các nhà sản xuất ô tô lâu năm trên thế giới phải thay đổi cách thiết kế một mẫu xe.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã tập trung vào việc phát triển hệ thống phần mềm cho xe và được thị trường trong nước đón nhận một cách tích cực. Trung Quốc là thị trường ô tô lớn nhất thế giới và các hãng xe toàn cầu luôn cố gắng để có được thị phần tại quốc gia này.

Đây cũng chính là lý do BMW đang tập trung vào việc phát triển công nghệ trên ô tô. Việc phát triển phần mềm phù hợp với người dùng địa phương đã trở thành chìa khóa mang lại thành công ở Trung Quốc. Điều này khiến cho các nhà sản xuất ô tô lâu năm phải nhanh chóng thay đổi để bắt kịp với xu hướng thị trường.

Theo Automotive News, hơn 70% phần mềm thông tin giải trí của BMW đã được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và sở thích của người dùng. Đơn cử, hai dòng xe BMW iX3 và i3 được coi là chìa khoá để cạnh tranh ở mảng công nghệ trong những năm tới đây.

Mẫu xe điện BMW iX3 (Ảnh: BMW).

Hệ thống phần mềm quản lý “Heart of Joy” của BMW giúp điều khiển hệ truyền động, hệ thống phanh, quản lý năng lượng và các chức năng lái. Bộ điều khiển này giúp xử lý thông tin nhanh hơn và có độ chính xác cao.

Để xây dựng những “bộ não” cho ô tô tương tự như “Heart of Joy” đòi hỏi các nhà sản xuất ô tô phải đầu tư số tiền khổng lồ. BMW và một số nhà sản xuất ô tô trên thế giới đã tuyển dụng hàng nghìn kỹ sư công nghệ để đạt được mục tiêu trên.

Theo số liệu được công bố bởi Automotive News, BMW đang sử dụng hơn 10.000 kỹ sư công nghệ, đồng thời hãng xe sang đến từ Đức sẽ tiếp tục nâng cấp công nghệ và cập nhật cho khách hàng.

Đây cũng sẽ là một thử thách không nhỏ với hãng. Việc cung cấp các bản cập nhật phần mềm qua mạng cho khách hàng cũng là một trở ngại không nhỏ. “Tính ổn định trong sản xuất cũng là một thách thức lớn với chúng tôi”, Giám đốc phát triển của BMW cho biết.

Ông Joachim Post cho rằng để tiếp tục đầu tư phát triển công nghệ, BMW cần phải bán nhiều xe hơn. Số lượng đặt hàng của dòng iX3 đang có dấu hiệu tích cực, là động lực để BMW tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển công nghệ.