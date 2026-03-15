Lạm phát công nghệ AI bắt đầu tác động vào giá xe điện

Phiên bản nâng cấp của Zeekr 007 GT được dự đoán sẽ tăng giá khoảng 5.000-8.000 nhân dân tệ (tương đương 19-30 triệu đồng) khi ra mắt vào quý II. Việc điều chỉnh giá xe diễn ra trong bối cảnh chi phí chip bán dẫn và pin lithium tăng lên.

Một nguồn tin nội bộ của Zeekr xác nhận với truyền thông Trung Quốc Mydrivers rằng khả năng tăng giá là khá cao, dù bộ phận chăm sóc khách hàng cho biết công ty vẫn chưa chốt mức giá cụ thể.

Nguyên nhân chính của việc tăng giá đến từ hai áp lực chi phí lớn mà ngành công nghiệp ô tô đang phải đối mặt. Thứ nhất là sự bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) khiến nhu cầu đối với chip nhớ tăng mạnh, kéo theo giá các loại chip lưu trữ dùng cho ô tô cũng tăng cao.

Thứ hai là những bất ổn trong lĩnh vực khai thác lithium cũng dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung pin xe điện và đẩy chi phí sản xuất lên cao.

Ngoài ra, phiên bản nâng cấp của Zeekr 007 GT còn được cải tiến về mặt kỹ thuật, trong đó có việc chuyển từ kiến trúc điện áp cao 800V lên 900V, điều này cũng góp phần lý giải cho việc điều chỉnh giá bán.

Zeekr 007 GT phiên bản hiện tại ra mắt vào tháng 4/2025, với giá khởi điểm 202.900 nhân dân tệ (tương đương 777 triệu đồng). Ở phiên bản mới, xe sẽ được trang bị chip hỗ trợ lái Nvidia Drive Thor-U cùng bộ nhớ DDR5X - loại linh kiện đang khan hiếm, làm gia tăng áp lực chi phí.

Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, kể từ nửa cuối năm 2025, giá bộ nhớ DDR5 dùng trong DRAM cấp độ ô tô đã tăng gấp 4 lần.

Việc Zeekr điều chỉnh giá không phải là trường hợp cá biệt. Ngày 5/3, thương hiệu cao cấp Exeed của Chery Automobile đã trở thành hãng xe đầu tiên tại Trung Quốc trong năm 2026 công bố tăng giá. Cụ thể, giá niêm yết của phiên bản ET5 210 Laser Radar Intelligent Luxury Edition tăng 5.000 nhân dân tệ (19 triệu đồng).

Sau đó, FAW Bestune cũng tăng giá 2.000-5.000 nhân dân tệ (8-19 triệu đồng) cho mẫu Yueyi 03.

Theo các lãnh đạo trong ngành ô tô, áp lực chi phí không chỉ đến từ chip. Giá lithium carbonate đã tăng từ 75.000 lên 170.000 nhân dân tệ mỗi tấn (tương đương 287-650 triệu đồng). Bên cạnh đó, đồng, nhôm và nhiều kim loại quý khác cũng tăng giá đáng kể.

Sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với việc sản lượng xe điện tăng nhanh đã khiến tình trạng mất cân đối cung - cầu ngày càng trầm trọng.

“Nếu người tiêu dùng muốn mua xe, cá nhân tôi khuyên nên thực hiện sớm”, ông Lu Fang, Chủ tịch Voyah, chia sẻ vào ngày 10/3, theo trang CLS. Ông giải thích rằng nhiều yếu tố, như giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, sự thay đổi trong cấu trúc nguồn cung và cạnh tranh với ngành AI về các tài nguyên cốt lõi sẽ khiến chi phí sản xuất tăng lên, và cuối cùng phản ánh vào giá bán lẻ.

Các nhà phân tích cho biết riêng chip nhớ đã khiến chi phí của mỗi chiếc xe năng lượng mới tăng thêm khoảng 1.000-3.000 nhân dân tệ (3,8-11,5 triệu đồng) - mức đủ để xóa sạch biên lợi nhuận của nhiều mẫu xe phổ thông và xe sang giá "mềm".

Khác với cuộc khủng hoảng thiếu chip năm 2021, các chuyên gia cho rằng tình hình hiện nay giống như “cuộc chiến tài nguyên” giữa ngành ô tô và ngành AI. Các loại bộ nhớ HBM dành cho AI có thể mang lại biên lợi nhuận tới 65% cho nhà sản xuất chip, cao gấp nhiều lần so với chip dành cho ô tô, khiến các linh kiện cho xe hơi trở thành ưu tiên thấp hơn.

Theo CLS, ngân hàng UBS cảnh báo tình trạng thiếu chip có thể bắt đầu làm gián đoạn sản xuất ô tô toàn cầu từ quý II năm nay; trong đó, các hãng xe điện phụ thuộc nhiều vào chip tiên tiến sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất.