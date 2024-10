Bấm trúng biển số xe "49.53", có được bán không?

Từ trưa 4/10, chị Nguyễn Thị Bình (19 tuổi, trú xã Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) nổi tiếng bất đắc dĩ trên mạng xã hội khi là người sở hữu biển số xe máy "49.53".

Sáng cùng ngày, cô gái này đã bấm trúng biển số 37K1-249.53 khi đi làm đăng ký cho chiếc xe máy tay ga mới mua của mình. Giây phút những con số kia xuất hiện trên màn hình máy tính, chị Bình "đứng hình, muốn khóc" và "chỉ muốn bán xe".

Nữ chủ nhân cùng biển số xe được cộng đồng mạng nói vui "gánh cho cả huyện" (Ảnh: N. Bình).

Theo quan niệm dân gian về tử vi, hai tuổi 49, 53 được xem là hạn nặng nhất của một đời người. Bởi vậy, biển số xe có đuôi 49 hoặc 53 bị coi là biển xấu, biển đủ số "49.53" là đại xấu.

Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội đã lên tiếng động viên chị Bình khi đã sở hữu biển số xe đặc biệt này. Các ý kiến cho rằng biển số xấu hay đẹp là tùy quan niệm của mỗi người, cốt yếu là trong quá trình tham gia giao thông, người điều khiển luôn làm chủ được tốc độ và lái xe an toàn.

Mặc dù nhận được nhiều lời chúc mừng, động viên nhưng chị Bình vẫn muốn bán xe. "Liệu tôi có thể bán được cả xe và biển số này không?", chị Bình thắc mắc.

Về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An khẳng định: Theo khoản 3, Điều 3, Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 1/7/2023, từ ngày 15/8/2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe.

Tức là mỗi biển số xe được gắn với cá nhân, tổ chức cụ thể chứ không đi theo xe. Do đó, tổ chức, cá nhân không thể bán biển số định danh của mình cho người khác.

Biển số định danh được gắn với cá nhân, tổ chức cụ thể, không đi theo xe. Do đó, tổ chức, cá nhân không thể bán biển số định danh của mình cho người khác (Ảnh: N. Bình).

Khoản 7, Điều 3, Thông tư 24/2023/TT-BCA cũng nêu rõ, trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe, biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Sau khi bán xe, biển số cũ sẽ được cơ quan đăng ký xe giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thu hồi để đăng ký cho xe khác mà người đó sở hữu. Nếu quá thời gian trên, chủ xe không đi đăng ký, số biển số sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Thông tư 24/2023/TT-BCA không hạn chế số lượng biển số xe định danh của một cá nhân, tổ chức nên chủ xe có thể mua xe mới và thực hiện thủ tục đăng ký xe để được cấp biển số định danh mới.