Dân trí Dù đi tiên phong và cực kỳ thành công trong lĩnh vực xe hybrid, nhưng nhà sản xuất ô tô Nhật Bản lại khá thong thả với phân khúc xe chạy hoàn toàn bằng điện, mãi tới giờ mới rục rịch ra mẫu đầu tiên.

Được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa Toyota và Subaru, Toyota bZ4X Concept vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021 và dự kiến có mặt trên thị trường vào giữa năm 2022.

bZ là viết tắt của beyond Zero, mang thông điệp "vượt giới hạn" của Toyota.

Toyota bZ4X Concept sở hữu kiểu dáng thể thao, với những đường nét sắc sảo và góc cạnh, toát ra một vẻ đẹp hiện đại. Xe có thiết kế gầm cao, nhưng có vẻ như cũng phù hợp chạy trong đô thị.

Mặt ca lăng của bZ4x Concept không còn lưới tản nhiệt hình con suốt quen thuộc của Toyota mà thay vào đó là hệ thống cảm biến, cụm đèn và các chi tiết khí động học với tạo hình "đầu búa".

Đuôi xe có cụm đèn hậu nối liền với nhau bằng một dải đèn mảnh, tạo cảm giác tăng bề rộng.

Toyota bZ4X Concept là mẫu SUV hạng C, sử dụng cơ sở gầm bệ dạng mô-đun e-TNGA được phát triển riêng cho xe chạy điện. Đầu và đuôi xe ngắn, trong khi chiều dài cơ sở lớn, nên xe hứa hẹn có không gian nội thất rộng rãi. Thực tế là chỗ để chân của người ngồi hàng ghế sau tương đương với xe hạng D cỡ lớn.

Cabin phía trước được thiết kế xung quanh "mô-đun lái", mang lại cho người lái cảm giác có sự kết nối trực tiếp với mặt đường và các thông tin quan trọng.

Bảng điều khiển trung tâm được đặt thấp, tạo cảm giác khoang lái rộng hơn. Các nút được sắp xếp xung quanh cụm điều khiển trung tâm, với thiết kế dễ nhận biết và vận hành. Màn hình kỹ thuật số trước mặt tài xế được đặt cao hơn vô-lăng, nhằm giảm thiểu việc dịch chuyển mắt nhìn.

Vô lăng kiểu yoke kết hợp với hệ thống lái điện tử (steer-by-wire) lần đầu tiên được trang bị trên một mẫu xe chạy điện thương mại. Công nghệ này mang lại sự kiểm soát tốt hơn, loại bỏ những tác động từ mặt đường gồ ghề và việc đạp phanh. Hệ thống lái điện tử cũng giúp loại bỏ thiết kế vô lăng tròn truyền thống; thay vào đó là tay lái như của "chiến đấu cơ", người lái không cần phải di chuyển tay quanh vô lăng khi đánh lái, tăng cảm giác thú vị sau tay lái.

Toyota khẳng định, bốn tiêu chí của thông điệp "vượt giới hạn" (beyond Zero) sẽ bao gồm: cơ chế hoạt động thân thiện với môi trường; cảm giác lái và các tính năng công nghệ an toàn; yếu tố ưu việt của xe điện và cải thiện môi trường sống.

Vinh Công

Theo Toyota Newsroom