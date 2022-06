Arrow Shop VN: Trở thành biểu tượng của nhiều người trẻ, khuấy động thị trường khi đặt chân đến Mỹ và Thái Lan

Tiên phong trong trào lưu thời trang, phụ kiện bảo hộ theo style cổ điển, Arrow ra đời năm 2013, tự hào mang tới những sản phẩm độc, lạ và tiện dụng, xu hướng mũ bảo hiểm 3/4 là một điển hình. Với logo là hình ảnh chiếc mũ bảo hiểm fullface được chắp thêm cánh và cái tên "Arrow" làm ý nghĩa nhãn hiệu, giá trị cốt lõi của thương hiệu này là tiến tới sự an toàn, biểu tượng của niềm tin và trách nhiệm. Không chỉ là thương hiệu thời trang trong lòng giới trẻ, Arrow luôn muốn phát triển và trở thành nhãn hiệu được khách hàng tin cậy và lựa chọn nhằm mục đích an toàn trên những chuyến đi, giống như khẩu hiệu "Feel free - Be safe".

Arrow Shop VN - từ thuở khai sơ cho đến khi vững vàng

Là một thương hiệu thuộc Tien Hung Import Export Investment Company Limited, không chỉ dừng lại ở việc phân phối và trở thành đại lý chính hãng của các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới như Biltwell, Bulldog, Igo, mà còn trực tiếp sản xuất mẫu mã như mũ bảo hiểm 3/4, fullface, các mẫu classic đến các mẫu theo phong cách thể thao, đa dạng lựa chọn cho khách hàng. Bên cạnh đó, Arrow còn phát triển thêm về quần áo chất liệu jean, da vintage cùng nhiều dòng sản phẩm thủ công, phụ kiện như túi, balo, giày, găng tay,...

Arrow Shop VN khởi đầu chỉ có dòng nón bảo hiểm với vài mẫu sản phẩm trưng bày, trong khi đó, trên thị trường đã tồn tại nhiều thương hiệu phân phối lớn cạnh tranh. Suốt quá trình hình thành và phát triển, tập thể những con người tạo nên Arrow Shop VN luôn nỗ lực không ngừng tạo ra những giá trị bền vững cho khách hàng thông qua việc hoàn thiện trọn vẹn hơn chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Tiến vào thị trường Thái Lan dấu mốc tròn 3 năm hoạt động

Nhận thấy Thái Lan là một thị trường tiềm năng, năm 2016, Tien Hung Co., LTD thực hiện giấc mơ xâm nhập thị trường vào đất nước được mệnh danh "thiên đường mua sắm" này với cửa hàng đầu tiên tại thủ đô Băng Cốc - Arrow Shop BKK. Đây là cơ hội mới song cũng có những thách thức mà thương hiệu này phải đối mặt.

Thời gian đầu, Arrow phải tập trung nghiên cứu thị trường và tìm nguồn lực phát triển dựa vào những gì đã có. Thái Lan không chỉ là đất nước nằm tại trung tâm khu vực Đông Nam Á, mà còn có dân số đông, nhu cầu thị trường lớn. Do đó, Arrow tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của dân số nơi đây. Điển hình có thể kể đến tính năng của RAW Helmet - dòng sản phẩm bán chạy bậc nhất của thương hiệu này, với thiết kế miếng ốp tai tạo sự thông thoáng, rất thích hợp cho điều kiện thời tiết nóng ẩm Đông Nam Á. Bên cạnh đó, phần lót vải bên trong cũng được làm từ vải thấm hút, thoáng khí rất tốt.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Arrow phát triển vượt bậc tại Thái Lan, nhận được sự tin cậy và ưa thích của giới trẻ tại đây. Fanpage của Arrow tại "xứ Chùa Vàng" nhận hơn 20.000 lượt theo dõi, cùng hàng ngàn đơn hàng được bán ra.

Arrow Shop VN tự hào được nhận trademark của Mỹ

Không ngừng nỗ lực và phát triển, Tien Hung Co., LTD tiếp tục tiến chân vào "xứ cờ hoa" - nước Mỹ. Điểm đặc biệt của Arrow tại thị trường Mỹ là dù không có cửa hàng trưng bày sản phẩm, nhưng khách hàng vẫn biết đến và "chốt đơn" liên tục chỉ dựa vào phương thức giao hàng online.

Về thị trường Mỹ vốn đắt đỏ và muôn vàn thử thách, thương hiệu Việt này vẫn dựa vào những tiềm năng bản thân đã có để chinh phục khách hàng, như về nguồn gốc, thiết kế, kiểu dáng, được chăm chút tỉ mỉ, phong cách đặc trưng. Ngoài ra, đảm bảo an toàn và chất lượng cao cấp bằng chính sự tận tâm và trách nhiệm của toàn đội ngũ.

Vượt ngoài mong đợi, vào năm 2021, Arrow nhận Trademark (Nhãn hiệu được bảo hộ bởi luật quyền sở hữu trí tuệ) tại Hoa Kỳ cho sản phẩm RAW Helmet. Đây được coi là dấu mốc quan trọng và tiền đề phát triển của Arrow.

Trong tương lai Arrow hứa hẹn sẽ mang lại cho các bikers không chỉ tại thị trường Việt, Thái, Mỹ mà còn trên các quốc gia khác đi cùng những thiết kế táo bạo, đậm chất cool ngầu pha lẫn vintage - Feel Free Be Safe

Hệ thống cửa hàng Arrow:

HCM: 251/11 Lê Quang Định, F7, Bình Thạnh, HCM

Hotline: 1900 066 888

Fanpage: https://www.facebook.com/ArrowShopVn/

Hà Nội: 80A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Fanpage: https://www.facebook.com/ArrowShopHn/

ThaiLand: Thai series 33, Khlong Kum province, Bueng Kum district, Bangkok.

083 559 2669

Line ID: mpsleepyhead

Website: https://arrowshop.vn/

Cty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Tiến Hưng

GP DKKD: 0313603856 - Mã số Thuế: 0313603856

Địa chỉ: 251/11 Lê Quang Định, Phường 7, Bình Thạnh, TP. HCM