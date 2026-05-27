Ảnh thực tế VinFast VF 8 hoàn toàn mới tại đại lý

VinFast VF 8 thế hệ thứ hai sở hữu ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Hãng xe Việt gọi đây là triết lý "Dòng chảy công nghệ" (Tech Fluid). Xe có giá niêm yết 999 triệu đồng, được áp dụng chính sách ưu đãi giảm 51 triệu đồng dành cho khách hàng đặt cọc trong giai đoạn 27/5-3/6.

Phần đầu xe được tạo điểm nhấn bởi hệ thống đèn pha sắc nét, kết hợp với dải đèn định vị dạng LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast. Mặt ca-lăng đen bóng kích thước lớn, trải rộng gần như toàn bộ phần mũi xe.

Hông xe được thiết kế góc cạnh hơn. Cột B và C được sơn đen bóng. Phần kính bên hông vuốt nhỏ dần về phía sau. Xe được trang bị mâm hợp kim có kích thước 19 inch.

Phần đuôi xe được tạo điểm nhấn với đèn hậu dạng LED hình cánh chim. Đây vẫn là chi tiết mang tính nhận diện cao trên các dòng sản phẩm của VinFast.

VF 8 hoàn toàn mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.701 x 1.872 x 1.670 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.840mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 170mm. So với VF 8 thế hệ đầu tiên, thế hệ thứ hai ngắn hơn 49mm, hẹp hơn 62mm, cao hơn 3mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 110mm. Thế hệ mới của VF 8 nặng 1.870kg, nhẹ hơn khoảng 500kg so với thế hệ đầu tiên (khoảng 2.500kg).

Mẫu SUV cỡ D của VinFast được phát triển trên nền tảng hệ khung gầm hoàn toàn mới. Hệ thống treo tích hợp giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers) trên cả trục trước và sau, có khả năng thay đổi linh hoạt độ cứng/mềm của phuộc theo tình trạng mặt đường.

VF 8 thế hệ mới sử dụng hệ thống điện - điện tử mới, được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Vehicle - SDV). Toàn bộ kiến trúc và phần mềm điều khiển được thiết kế bởi các kỹ sư VinFast.

Đóng vai trò đầu não trong hệ thống điện - điện tử mới là kiến trúc máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer), chịu trách nhiệm phân tích và ra quyết định điều khiển cấp cao, giúp việc xử lý và phản hồi lệnh từ người lái diễn ra nhanh và mượt hơn.

Ngoài ra, xe còn trang bị hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM - Integrated Thermal Management) do VinFast tự nghiên cứu, phát triển và đăng ký bản quyền sáng chế. Hệ thống này đóng vai trò điều phối việc quản lý nhiệt cho pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa khoang lái.

Tương tự bên ngoài, không gian bên trong của VF 8 thế hệ mới cũng được làm mới đáng kể về thiết kế. Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi.

Điểm đáng chú ý ở khoang lái trên VF 8 mới chính là sự xuất hiện của bảng đồng hồ và cần số phía sau vô lăng. Với vị trí cần số mới, khoảng không gian ở bệ tỳ tay trung tâm đã thông thoáng hơn. Các phím bấm vật lý gần như đã được lược giản đi tối đa trong khoang lái. Thiết kế này giúp người lái quan sát và thao tác thuận tiện hơn khi di chuyển.

Màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch được đặt nổi và nhỏ hơn thế hệ cũ (15,6 inch).

VinFast đã mang tới VF 8 thế hệ thứ 2 vô lăng hoàn toàn mới. Xe sử dụng vô lăng 2 chấu, đáy phẳng, tích hợp các phím điều khiển chức năng.

Phần đỉnh vô lăng được tích hợp vòng màu ghi, giúp người lái dễ nhận biết hướng xoay vô lăng cũng như vị trí thẳng của bánh xe. Tính năng này được đánh giá hữu ích khi di chuyển trên các cung đường off-road hoặc khi ôm cua ở tốc độ cao.

Một số trang bị đáng chú ý bên trong xe như trợ lý ảo hỗ trợ tiếng Việt và hệ thống âm thanh 8 loa...

Theo hãng xe điện Việt Nam, ghế ngồi trên VF 8 có thiết kế dạng thể thao. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, có nhớ vị trí. Hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh độ ngả và gập với tỷ lệ 60:40.

VF 8 thế hệ thứ 2 có động cơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 330Nm. Xe được trang bị 3 chế độ lái gồm Tiết kiệm, Thường và Thể thao. Xe sử dụng bộ pin 60,13kWh, phạm vi di chuyển sau một lần sạc đầy đạt 500km (theo chuẩn NEDC), hỗ trợ sạc nhanh 10-70% trong vòng 30 phút.

Hệ thống hỗ trợ lái ADAS trên VF 8 thế hệ thứ 2 bao gồm các tính năng nổi bật như Hỗ trợ di chuyển trên cao tốc, Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn đường, Cảnh báo điểm mù và Hệ thống camera 360 độ.

