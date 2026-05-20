Nền tảng công nghệ

Hãng xe điện Việt Nam nhấn mạnh về hệ thống điện tử được áp dụng trên VF 8 thế hệ thứ 2. Ở đời xe mới, VF 8 sử dụng hệ thống điện - điện tử mới được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Vehicle - SDV), với toàn bộ kiến trúc và phần mềm điều khiển được thiết kế bởi các kỹ sư VinFast.

Đóng vai trò “đầu não” trong hệ thống điện - điện tử mới là kiến trúc máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer), chịu trách nhiệm phân tích và ra quyết định cao nhất trên xe. VinFast cho biết cấu trúc này giúp cho việc xử lý và phản hồi lệnh từ người lái diễn ra nhanh chóng và mượt mà hơn.

VF 8 thế hệ mới được trang bị hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM - Integrated Thermal Management) do VinFast tự nghiên cứu, phát triển và đăng ký bản quyền sáng chế, đóng vai trò như “trái tim và bộ não quản lý nhiệt” của xe.

Nhà sản xuất cho biết hệ thống này giúp điều phối việc làm mát, sưởi ấm cho pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa khoang lái một cách hiệu quả hơn. Nhờ đó, xe có thể duy trì hiệu suất vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ sạc nhanh và bảo vệ tuổi thọ pin và động cơ, đồng thời đảm bảo khoang lái luôn thoải mái trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo VinFast, ở thế hệ thứ 2, mẫu SUV hạng D được phát triển trên hệ khung gầm hoàn toàn mới, với hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers) trên cả hai trục trước và sau, có khả năng thay đổi linh hoạt độ cứng/mềm của phuộc theo tình trạng mặt đường. VF 8 hoàn toàn mới sử dụng hệ thống treo MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau.

Các tính năng an toàn trên mẫu SUV hạng D cũng được hãng xe điện Việt Nam nâng cấp đáng kể. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) toàn diện, với các tính năng hiện đại như: Hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc, Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn đường, Cảnh báo điểm mù và hệ thống camera 360 độ.

Nâng cấp thiết kế

Một thay đổi đáng chú ý trên VF 8 thế hệ mới là việc bổ sung màn hình hiển thị thông tin và cần chuyển số được bố trí phía sau vô lăng. Thiết kế này giúp người lái quan sát và thao tác thuận tiện hơn khi di chuyển.

Vô lăng trên thế hệ mới của mẫu SUV thuần điện cỡ D cũng tạo được sự chú ý. Xe sử dụng vô lăng 2 chấu, đáy phẳng, tích hợp các phím điều khiển chức năng.

Phần đỉnh vô lăng được tích hợp vòng màu ghi, giúp người lái dễ nhận biết hướng xoay vô lăng cũng như vị trí thẳng của bánh xe. Tính năng này được đánh giá hữu ích khi di chuyển trên các cung đường off-road hoặc khi ôm cua ở tốc độ cao.

Thế hệ mới của VF 8 nặng 1.870kg, nhẹ hơn khoảng 500kg so với VF 8 thế hệ đầu tiên (khoảng 2.500kg).

VinFast VF 8 thế hệ thứ hai có giá đề xuất 999 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc sớm từ ngày 27/5 đến 3/6 sẽ được ưu đãi 51 triệu đồng, bên cạnh các chính sách chung đang được hãng áp dụng như hỗ trợ 10% giá xe và miễn phí sạc pin đến ngày 10/2/2029.