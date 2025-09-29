Acura khai tử mẫu SUV điện đầu tiên chỉ sau một năm ra mắt

Thương hiệu Nhật Bản quyết định bỏ qua phiên bản 2025 sau khi liên doanh với GM tại Mỹ bị hủy bỏ vào cuối năm 2023. Giờ đây, Acura xác nhận với trang Carscoops rằng ZDX sẽ không quay trở lại, việc sản xuất đã chấm dứt ngay lập tức. Như vậy, ZDX chỉ tồn tại hơn một năm.

Acura mới chỉ sản xuất mẫu ZDX từ tháng 3/2024 (Ảnh: Motor Trend).

Quyết định này cũng trùng hợp với thời điểm chính sách ưu đãi thuế trị giá 7.500 USD dành cho xe điện của chính phủ Mỹ sắp kết thúc, và diễn ra ngay sau khi Nissan thông báo sẽ khai tử mẫu xe điện Ariya.

“Để điều chỉnh danh mục sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng, điều kiện thị trường cũng như các mục tiêu chiến lược dài hạn, chúng tôi xác nhận Acura ZDX đã ngừng sản xuất”, người phát ngôn của Acura chia sẻ.

Mặc dù ZDX sớm bị khai tử, Acura nhấn mạnh rằng mẫu xe này đã đóng vai trò là nền tảng cho bước phát triển tiếp theo của thương hiệu.

“ZDX có vai trò quan trọng đối với thương hiệu Acura, và sẽ là nền tảng để trong năm tới, chúng tôi cho ra mắt mẫu Acura RSX chạy điện hoàn toàn, sản xuất tại trung tâm xe điện ở Ohio (Mỹ) vào nửa cuối năm 2026, cũng như các mẫu hybrid đang được phát triển”, người phát ngôn của hãng bổ sung.

Đối với các khách hàng hiện tại, Acura cam kết sẽ tiếp tục được hỗ trợ đầy đủ thông qua hệ thống đại lý của hãng, bao gồm dịch vụ, phụ tùng và bảo hành.

Thông tin này xuất hiện lần đầu thông qua một bản ghi nhớ nội bộ gửi tới các đại lý Acura. Tuy nhiên, cho đến nay hãng mới chính thức xác nhận.

Xuất phát điểm của ZDX là một mẫu crossover cỡ trung hạng sang sử dụng động cơ đốt trong, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2009 tại Triển lãm ô tô New York, nhưng bị dừng sản xuất vào năm 2013 do doanh số quá thấp. Đến tháng 8/2023, cái tên này tái xuất với vai trò là crossover thuần điện đầu tiên của Acura, được chính thức sản xuất với sự hợp tác của GM vào tháng 3/2024.

Mẫu ZDX chạy điện được phát triển dựa trên nền tảng Ultium của GM, chia sẻ khung gầm với các xe Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV và Honda Prologue. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa bao giờ thực sự thành công. Đã có thời điểm Acura phải giảm giá tới hơn 30.000 USD so với mức niêm yết, rồi tiếp đó là quyết định bỏ qua phiên bản 2025, nên thông tin này không quá bất ngờ.

Khi quan hệ hợp tác giữa GM và Honda kết thúc vào cuối năm 2023, hai bên cho biết đây là một quyết định có tính “đồng thuận”.

“Sau một năm nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy đây là một bài toán kinh doanh khó khăn, nên tạm thời chấm dứt phát triển mẫu xe điện giá rẻ”, Giám đốc điều hành Toshihiro Mibe của Honda cho biết.

Dù ZDX bị khai tử, Acura vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch xe điện của mình. Mẫu RSX chạy điện hoàn toàn sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2026.