Yêu cầu lãnh đạo cam kết trách nhiệm với việc giải quyết hồ sơ đất đai

Ngày 9/12, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, chính quyền đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chấn chỉnh toàn bộ hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 24 chi nhánh sau khi ghi nhận tình trạng hồ sơ tồn đọng, giải quyết chậm, đặc biệt là khu vực Tây Gia Lai.

Theo văn bản của UBND tỉnh Gia Lai, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian qua trên địa bàn tỉnh còn chậm, nhiều hồ sơ trễ hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh Gia lai yêu cầu chấn chỉnh toàn diện Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh về việc giải quyết hồ sơ chậm trễ (Ảnh: Chí Anh).

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế chưa chặt chẽ khiến thời gian xử lý hồ sơ kéo dài. Một số đơn vị còn buông lỏng quản lý, cán bộ chưa làm hết trách nhiệm, thậm chí có biểu hiện nhũng nhiễu, gây bức xúc, phát sinh khiếu kiện vượt cấp.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và lãnh đạo các chi nhánh ký cam kết trách nhiệm về tiến độ, chất lượng giải quyết hồ sơ.

Tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu cán bộ, viên chức đổi mới tư duy, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, làm việc với tinh thần “làm hết việc, không hết giờ”, không để hồ sơ tồn đọng, trễ hạn. Cán bộ phải tuân thủ nghiêm đạo đức công vụ, không nhũng nhiễu, bảo đảm tính chính xác, minh bạch trong đo đạc, xử lý hồ sơ đất đai.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn diện hoạt động của các chi nhánh về quy trình chuyên môn, công tác cán bộ, đạo đức công vụ, việc ứng dụng công nghệ thông tin.

“Kiên quyết luân chuyển lãnh đạo những chi nhánh có hồ sơ tồn đọng lớn, giải quyết chậm. Thực hiện kiểm điểm, kỷ luật, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật”, văn bản UBND tỉnh Gia Lai thông tin.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất tiến độ xử lý hồ sơ, tác phong và thái độ phục vụ của cán bộ để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, sai phạm hoặc tiêu cực trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.