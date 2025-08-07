Cán bộ văn phòng đăng ký đất đai bị tống tiền 250 triệu đồng

Ngày 7/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Phạm Quang Đạo (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, năm 2009, Đạo mua một lô đất của ông T.V.H. (SN 1954, trú tại xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai) với giá 170 triệu đồng. Khi Đạo dự định chuyển nhượng cho người khác thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất này cấp không đúng quy định.

Phạm Quang Đạo tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Đạo đi tìm ông H. để đòi lại 170 triệu đồng nhưng bị từ chối. Sau đó, Đạo phát hiện ông C.Đ.T., cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku đã làm sai hồ sơ, khiến giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất của ông được cấp không đúng quy định.

Từ năm 2024 đến nay, Đạo thường xuyên gọi điện, nhắn tin yêu cầu ông T. tìm gặp ông H. để đòi tiền giúp mình. Nếu không đòi được, ông T. phải đưa cho Đạo 250 triệu đồng.

Chiều 6/8, Đạo đến phòng làm việc của ông T. tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku để nhận tiền theo thỏa thuận. Khi Đạo nhận 250 triệu đồng tiền mặt của ông T. và viết giấy nhận thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang.