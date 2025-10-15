Đà Nẵng ủy quyền xã, phường quyết định điều chỉnh các dự án đầu tư công

Ngày 15/10, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố đã ủy quyền quyết định điều chỉnh các dự án đầu tư công trên địa bàn Quảng Nam (cũ) khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đối với những dự án được tiếp nhận từ UBND các xã, phường trước khi sáp nhập. Các dự án này trước đây do UBND cấp huyện phê duyệt.

UBND thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã, phường quyết định điều chỉnh, thực hiện nhiệm vụ của cấp quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công được tiếp nhận từ các xã, phường trước khi sáp nhập và các dự án do UBND cấp huyện, thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt.

Cầu Lệ Bắc tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ, do Ban Quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư. Sau một thời gian thiếu vốn, nay dự án được “bơm” thêm vốn và tiếp tục thi công (Ảnh: Công Bính).

Ngoài ra, bao gồm các dự án do UBND cấp xã được UBND cấp huyện phê duyệt và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 13/10 đến hết ngày 31/12/2026.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố trong phạm vi quyền, nhiệm vụ được ủy quyền, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện và đề xuất, báo cáo kịp thời những nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền, nhiệm vụ được ủy quyền của Chủ tịch UBND các xã, phường theo quy định và các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Đồng thời, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình thực hiện và đề xuất, báo cáo kịp thời những nội dung vượt thẩm quyền.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được UBND thành phố giao, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn việc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện này trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhiều dự án giao thông, hạ tầng được UBND cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt và triển khai thực hiện.

Kể từ khi sáp nhập đơn vị hành chính và bỏ cấp huyện, một số dự án phải tạm dừng vì chờ chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án cấp huyện) tổ chức, sắp xếp lại bộ máy.

Hiện nay, một số Ban Quản lý dự án cấp huyện (chủ đầu tư) phải giải thể hoặc sáp nhập, một số cán bộ được đưa về Ban Quản lý dự án cấp tỉnh, một số cán bộ được đưa về cấp xã.

Một cán bộ Ban Quản lý dự án cho biết, việc thành phố ủy quyền cho cấp xã quyết định điều chỉnh các dự án đầu tư công, hoặc làm chủ đầu tư một số dự án sẽ thúc đẩy triển khai và hoàn thành sớm các dự án dang dở, đưa công trình vào phục vụ nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.