"Xây dựng chính sách, mỗi cán bộ cần đặt cả tâm huyết và trách nhiệm"

Sáng 10/6, Cục Việc làm hoàn thành chương trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương dự và chỉ đạo đại hội.

Nghiêm túc, tâm huyết với nhiệm vụ trong giai đoạn đặc biệt

Tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Cục Việc làm đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Thứ trưởng, Cục Việc làm là đơn vị đóng vai trò đặc biệt trong quản trị thị trường lao động - một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội, sự ổn định của nền kinh tế và đời sống người dân. Vì vậy, nhiệm kỳ tới, yêu cầu đề ra với Cục Việc làm là cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm tham mưu chiến lược, đồng thời đổi mới toàn diện cả tư duy chính sách, phương thức tổ chức và công cụ thực thi.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Đảng bộ Cục Việc làm cần xác định rõ trách nhiệm chính trị và sứ mệnh dẫn dắt trong quá trình hoàn thiện thể chế, định hình chính sách và tổ chức thực thi các mục tiêu về việc làm bền vững, an sinh xã hội và chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ cũng quán triệt tinh thần làm việc với toàn thể nhân sự Cục Việc làm, yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải làm việc bằng tất cả nhiệt huyết và trách nhiệm.

"Mỗi cán bộ khi được giao nhiệm vụ, đặt bút tham mưu, đề xuất cho cấp trên phải thực sự đặt hết tâm huyết và trách nhiệm của mình trong đó.

Lãnh đạo phải thực sự sát sao, không được xem nhẹ bất kỳ lỗi nhỏ nào, ngay từ lỗi chính tả. Hậu quả của sai sót có thể chưa nhìn thấy trước mắt mà sẽ bộc lộ về lâu dài", Thứ trưởng nhắc nhở.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương phát biểu chỉ đạo đại hội (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Thứ trưởng yêu cầu Đảng bộ Cục Việc làm xác định rõ trách nhiệm chính trị và sứ mệnh dẫn dắt trong hoàn thiện thể chế, định hình chính sách và tổ chức thực thi các mục tiêu về việc làm bền vững và an sinh xã hội. Lãnh đạo Bộ đề nghị Đảng bộ tập trung thực hiện bốn định hướng lớn:

Một là, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; gắn xây dựng Đảng với hiện đại hóa quản trị nhà nước và đổi mới cơ chế thị trường lao động, thúc đẩy mô hình việc làm có thu nhập cao, an toàn, bền vững.

Hai là, tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới tư duy chính sách theo hướng gắn với chiến lược tăng trưởng mới, chú trọng chính sách phát triển thị trường lao động và các quỹ bảo hiểm. Đồng thời, tập trung hỗ trợ nhóm yếu thế, lao động phi chính thức, lao động di cư.

Ông nhấn mạnh, các mục tiêu của Cục phải gắn với định hướng lớn của Đảng tại Đại hội XIV và các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết 57 về khoa học - công nghệ, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66 về đổi mới pháp luật, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Ba là, nâng cao năng lực dự báo, xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động số hóa, kết nối thời gian thực; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước; khẩn trương xây dựng sàn giao dịch việc làm số quốc gia.

Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức với năng lực chuyên môn sâu, tư duy cải cách, tinh thần trách nhiệm cao. Rà soát, hoàn thiện quy chế quản lý và kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm.

Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh vai trò hợp tác quốc tế trong lĩnh vực việc làm và an toàn lao động, vừa học hỏi mô hình hiệu quả, vừa giới thiệu kinh nghiệm chính sách của Việt Nam ra thế giới.

"Chúng ta đang sống trong một thời kỳ chuyển đổi lớn, với nhiều thách thức và cơ hội đan xen. Đảng bộ Cục Việc làm cần giữ vững bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và khát vọng cống hiến để trở thành một trung tâm chính sách kiểu mẫu, một cơ sở đảng mạnh về tổ chức, vững về tư tưởng, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa tư duy chiến lược và hành động cụ thể", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương kết luận.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết, Cục đã chủ trì tham mưu trình ban hành một khối lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực việc làm và an toàn, vệ sinh lao động. Nổi bật là việc xây dựng Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp tháng 6/2025.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Bùi Đức Nhưỡng.

Cùng với đó, Cục đã chủ trì xây dựng, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành 2 Chỉ thị của Ban Bí thư, 3 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 6 Nghị quyết của Chính phủ, 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 30 Thông tư của Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ Tết âm lịch, Quốc khánh hàng năm.

Cục Việc làm đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ để phổ biến, hướng dẫn triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách về việc làm, an toàn vệ sinh lao động đến với người dân, doanh nghiệp. Các văn bản do Cục Việc làm tham mưu đều đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, góp phần thúc đẩy tạo việc làm, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên toàn quốc.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19, Cục đã tham mưu và triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn, được dư luận đánh giá cao như: chính sách hỗ trợ người lao động tự do, hộ kinh doanh, chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ gần 350.000 đơn vị, với gần 12 triệu lao động giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 30.800 tỷ đồng...

Trong công tác phát triển thị trường lao động, Cục đã chỉ đạo hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng 3 triệu lượt người mỗi năm; tăng cường kết nối cung - cầu giữa các địa phương và vùng kinh tế trọng điểm; từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia với hơn 40 triệu hồ sơ lao động, dự kiến đưa vào vận hành tháng 8/2025.

Gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cùng với các nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Cục Việc làm đã thực hiện tốt công tác tổ chức, tư tưởng, kiểm tra và dân vận, góp phần giữ ổn định tổ chức trong bối cảnh chuyển giao đơn vị từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ Nội vụ và hợp nhất các đầu mối.

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình phát biểu tại đại hội (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Việc hợp nhất tổ chức Đảng được thực hiện bài bản, khoa học. Sau khi kiện toàn tổ chức, 100% chi bộ trực thuộc đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2027 đúng quy định. Đảng ủy chỉ định cấp ủy mới, thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng đơn vị, góp phần thống nhất chỉ đạo và điều hành.

Công tác tư tưởng, giáo dục chính trị được duy trì thường xuyên. 100% đảng viên được học tập nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị và Đảng ủy cấp trên.

Đảng bộ cũng chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ các đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương, chấp hành nghiêm túc các kết luận kiểm tra, không để phát sinh điểm nóng.

Công tác dân vận, lãnh đạo đoàn thể được Đảng ủy đặc biệt quan tâm. Các quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu, sử dụng tài sản công được xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch. Định kỳ, lãnh đạo Cục làm việc với Công đoàn và Đoàn thanh niên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó điều chỉnh chính sách nội bộ phù hợp.

Nhiều hoạt động phong trào như văn nghệ, thể thao, tham quan, tặng quà lễ Tết được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.