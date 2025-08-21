Lý do người dân đặt gạch, mũ bảo hiểm xếp hàng chờ làm thủ tục hành chính

Chiều 21/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã nắm bắt thông tin người dân tại một số xã trên địa bàn "xếp hàng" để làm hồ sơ đất đai bằng cách đặt gạch đá, mũ bảo hiểm tại trung tâm phục vụ hành chính công.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các khu vực Krông Năng, Ea Kar báo cáo cụ thể về vấn đề này.

Người dân thay vì xếp hàng đã dùng mũ bảo hiểm để giành chỗ chờ lấy số thứ tự (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Theo quy định, khi đi làm các thủ tục hành chính, người dân thực hiện lấy số thứ tự để đảm bảo sự công bằng. Việc người dân xếp hàng khi đến làm thủ tục hành chính tại các địa phương như báo chí nêu là để vào lấy số thứ tự.

Việc đặt mũ bảo hiểm để “xếp hàng” là người dân tự làm, chúng tôi chưa rõ nguyên nhân của việc “xếp hàng” này", lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Theo thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, phương thức để tạo thuận lợi cho người dân khi nộp hồ sơ lĩnh vực đất đai.

Trong đó, có tổ công nghệ số hỗ trợ cộng đồng tại các điểm tiếp nhận, tuyên truyền đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Điển hình như mô hình “Hỗ trợ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai giữa Tổ chức hành nghề công chứng - Văn phòng Đăng ký đất đai - Cơ quan Thuế” triển khai từ 1/4.

Việc "xí chỗ" bằng mũ bảo hiểm gây nên luồng dư luận không đúng về công tác cải cách hành chính (Ảnh: Cắt từ clip).

Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và chỉ liên hệ Chi nhánh khu vực của Văn phòng Đăng ký để bàn giao hồ sơ giấy vì hồ sơ đã được tiếp nhận, xử lý trực tuyến.

"Nhiều địa phương như phường Buôn Ma Thuột, phường Buôn Hồ, người dân ý thức rất tốt về việc nộp hồ sơ trực tuyến. Trên cơ sở sự giúp đỡ của tổ hỗ trợ, không phải xếp hàng chờ đợi, chen lấn mất trật tự kể cả thời điểm hồ sơ thủ tục lĩnh vực đất đai tăng đột biến.

Tuy nhiên, tại một số nơi, người dân không làm trực tuyến, lo ngại mất mật khẩu tài khoản VNeID. Thậm chí không nhớ được mật khẩu tài khoản của mình nên dẫn đến tình trạng phải xếp hàng lấy số thứ tự vào thời điểm đầu giờ sáng”, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk nói thêm.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk sẽ báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu tỉnh sớm phê duyệt phương án điều chuyển trụ sở làm việc (bộ phận một cửa không nằm chung trụ sở với trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã).

Đồng thời, xin bố trí kinh phí để đầu tư trang thiết bị, máy móc đảm bảo theo quy định để phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, đáp ứng nhu cầu của người dân và tránh ùn tắc tại trung tâm phục vụ hành chính công của các xã, phường.

Trước đó, mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh, clip người dân xếp hàng trước trung tâm phục vụ hành chính công của xã Ea Kar, xã Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk), "xí chỗ" bằng cách đặt gạch, đá, mũ bảo hiểm.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lãnh đạo các xã cho rằng nguyên nhân do trung tâm phục vụ hành chính công xã có cả bộ phận một cửa của chi nhánh văn phòng đất đai tỉnh tiếp nhận hồ sơ, nên số lượng người đến đăng ký làm việc đông.

Đa phần người dân đến làm thủ tục đất đai lúc 4-5h để xếp hàng, chờ nộp hồ sơ sớm rồi về lên nương rẫy. Khi xếp hàng mệt, nhiều người đã đặt gạch, đá, mũ bảo hiểm giành chỗ, gây ra những hình ảnh không đẹp và người khác nhìn vào hiểu nhầm công tác phục vụ hành chính của xã không tốt.

Dù các cán bộ đã vận động người dân ngồi ngay ngắn, xếp hàng theo quy định nhưng người dân vẫn dùng nón bảo hiểm, gạch đá để "xí chỗ".