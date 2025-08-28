Việt Nam từng vận động người đến tuổi nghỉ hưu tiếp tục làm việc

Những chính sách động viên cán bộ, công nhân

Trong những năm xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam (1961-1965), theo Lịch sử Bộ Nội vụ, Bộ đã có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách nhằm kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên...

Điển hình như bổ sung và sửa đổi chế độ tập sự và đãi ngộ đối với sinh viên các trường đại học, học sinh các trường chuyên nghiệp khi tốt nghiệp ra công tác; chế độ cho một số đối tượng cán bộ, công nhân, viên chức miền Nam đi học; chế độ phụ cấp di chuyển đối với công nhân, viên chức được điều động công tác đến các miền rừng núi, biên giới, hải đảo...

Bộ Nội vụ ra hướng dẫn thi hành về chính sách, chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ vào Nam công tác và cán bộ miền Nam ra Bắc vào cuối năm 1965. Từ đó, giúp các gia đình cán bộ, chiến sĩ giữ được mức sinh hoạt bình thường không bị giảm sút sau khi đi công tác.

Sau khi tổng kết công tác tiền lương năm 1960, Bộ Nội vụ đã rà soát lại những nguyên tắc về phân loại tổ chức và cán bộ làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch biên chế, lao động và tiền lương những năm sau.

Bộ đã kiểm tra, giúp các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng thang lương theo chức vụ và thâm niên công tác, giải quyết những tồn đọng của chế độ lương được ban hành.

Bộ Nội vụ từng quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội

Bên cạnh vấn đề tiền lương, Bộ Nội vụ đã cùng Bộ Lao động xây dựng Điều lệ bảo hiểm xã hội cho công nhân, viên chức. Đây là một đóng góp nổi bật của Bộ trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân, viên chức kể từ khi hòa bình lập lại.

Đầu năm 1962, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Điều lệ tạm thời về chế độ bảo hiểm xã hội áp dụng cho công nhân, viên chức. Tiếp đó, hai Bộ này đã ra những văn bản hướng dẫn thi hành, tạo không khí phấn khởi trong công nhân, viên chức.

Từ tháng 3/1963, công tác tiền lương do Bộ Nội vụ phụ trách được chuyển sang Bộ Lao động. Còn Bộ Nội vụ phụ trách thêm công tác cứu tế xã hội.

Để đẩy mạnh việc thi hành điều lệ bảo hiểm xã hội, trong năm 1963, Bộ Nội vụ đã ban hành một số thông tư, hướng dẫn bổ sung các chế độ đối với người về hưu, mất sức; bổ sung chế độ ưu đãi đối với cán bộ hoạt động trước cách mạng và trong kháng chiến khi về hưu và về nghỉ mất sức, chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ đi học và hướng dẫn thi hành chế độ bảo hiểm đối với giáo viên.

Để thực hiện Thông tư số 84/TT của Hội đồng Chính phủ về các chế độ trợ cấp hưu trí và trợ cấp thôi việc vì mất sức lao động đối với công nhân, viên chức nhà nước, ngày 26/3/1964, Bộ Nội vụ ra Thông tư số 10-NV hướng dẫn một số điểm về điều kiện được hưởng chế độ trợ cấp hưu trí đối với người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong thời kỳ kháng chiến; mức trợ cấp; cách tính thời gian công tác liên tục, được về hưu hoặc thôi việc...

Tiếp đó, Bộ Nội vụ quản lý 1% quỹ bảo hiểm xã hội để thực hiện các khoản trợ cấp và các chi phí về công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội và quản lý các sự nghiệp bảo hiểm xã hội từ năm 1964.

Đây là công tác mới, phạm vi quản lý rộng (350 đơn vị), tổ chức quản lý còn nhỏ, yếu nên thời kỳ đầu thực hiện công tác này còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Cuối năm 1964, Bộ đã chỉ đạo tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp tháo gỡ.

Thực hiện lệnh tổng động viên năm 1965, nhiều công nhân, viên chức ở các cơ quan, xí nghiệp nhà nước được gọi nhập ngũ, tái ngũ, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực bảo đảm công tác và sản xuất.

Bộ Nội vụ ra Thông tư số 13/NV về việc áp dụng các chế độ bảo hiểm đối với công nhân, viên chức nhà nước trong tình hình mới nhằm sử dụng lao động của những người còn khả năng.

Theo hướng dẫn, những công nhân, viên chức, cán bộ khoa học, kỹ thuật đến tuổi về hưu nhưng còn khỏe mạnh, vẫn bảo đảm công tác, sản xuất và yêu cầu của cơ quan, xí nghiệp còn cần thiết vẫn có thể được giữ lại để tiếp tục làm việc và hưởng lương như cũ.