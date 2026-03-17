Việt Nam - Thụy Sĩ thúc đẩy hợp tác lao động, đàm phán FTA

Tham dự buổi làm việc, phía Bộ Nội vụ có lãnh đạo Bộ và đại diện các đơn vị như Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Cục Việc làm.

Phía đoàn Thụy Sĩ có Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) Philipp Rösler cùng đại diện doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.

Toàn cảnh cuộc gặp (Ảnh: Nguyễn Thắng/Moha).

Hợp tác hơn 50 năm, mở rộng trên nhiều lĩnh vực

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Huy cho biết Việt Nam và Thụy Sĩ đã duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp trong hơn 50 năm qua, với nhiều bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên “Đối tác toàn diện” thời gian gần đây tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn về chính trị, kinh tế và xã hội.

Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA, Thứ trưởng cho biết Bộ Nội vụ đang tham gia các nội dung liên quan đến thương mại và phát triển bền vững, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan.

Các nội dung tập trung vào lĩnh vực lao động, quan hệ lao động, đối thoại xã hội và việc thực thi các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa các cam kết quốc tế với hệ thống pháp luật và thực tiễn quản lý của Việt Nam. Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự hợp tác tích cực từ phía các nước EFTA, trong đó có Thụy Sĩ.

Doanh nghiệp Thụy Sĩ đánh giá cao tiềm năng Việt Nam

Bà Helene Budliger Artieda đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bà cũng ghi nhận hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong khuôn khổ đối thoại lao động và khẳng định việc tăng cường trao đổi, phối hợp sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Doanh nghiệp Thuỵ Sĩ đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Thắng/Moha).

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Stefan Brupbacher, Giám đốc Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ Thụy Sĩ (Swissmem), cho biết các doanh nghiệp nước này đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm và đóng góp tích cực vào tạo việc làm cũng như tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu.

Đánh giá cao tiềm năng của thị trường, ông cho rằng Việt Nam sở hữu lực lượng lao động trẻ, năng động và có vị trí thuận lợi trong khu vực. “Việt Nam là đối tác rất tiềm năng đối với các doanh nghiệp Thụy Sĩ trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất”, ông nói.

Cùng quan điểm, bà Helene Budliger Artieda nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam duy trì tăng trưởng tích cực. “Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên tinh thần đối tác, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”, bà cho biết.