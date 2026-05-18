Truy điệu, an táng 3 liệt sỹ chưa rõ danh tính tại Đà Nẵng

Ngày 18/5, Ban Chỉ đạo 515 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, chính quyền xã Vu Gia (Đà Nẵng) tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy.

Các liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang Đại Phong xã Vu Gia (Ảnh: UBND xã Vu Gia).

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Vu Gia, cho biết 3 liệt sỹ chưa xác định danh tính, được phát hiện tại thôn Mỹ Đông và Mỹ Tân. Theo ông Phương, trong những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ luôn được địa phương quan tâm thực hiện với sự tri ân và trách nhiệm sâu sắc.

Dù gặp nhiều khó khăn do thời gian và sự thay đổi địa hình, nhưng với sự hỗ trợ của Ban chỉ đạo 515 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan, xã Vu Gia đã tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sỹ trở về với quê hương, đồng đội.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang Đại Phong, xã Vu Gia.