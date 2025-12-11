Kéo dài thời gian giải quyết chế độ nghỉ việc đến 31/12 cho nhóm nào?

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 405/NQ-CP về kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW.

Việc chi trả chính sách, chế độ đảm bảo hoàn thành muộn nhất là ngày 31/12.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/2025/NQ-CP về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong đó, nghị quyết giải quyết chính sách, chế độ cho người làm việc ngoài biên chế tại các Hội cấp tỉnh, huyện trước ngày 1/7 như được hưởng trợ cấp một lần do địa phương quyết định trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương nhưng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

Đồng thời nhóm này còn được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Chính phủ yêu cầu thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ công chức viên chức và người lao động muộn nhất là ngày 1/11.

Vì vậy, việc kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ đến 31/12 sẽ giúp các địa phương có thêm thời gian hoàn thiện chính sách hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động và ổn định tình hình tại địa phương.