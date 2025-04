Thủ tướng: "Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thần tốc, táo bạo"

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tham quan nhiều gian triển lãm các sản phẩm khoa học, công nghệ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Con đường quan trọng để Việt Nam bứt phá

Phát biểu tại lễ phát động phong trào, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong những ngày tháng 4 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức phong trào thi đua với tinh thần thần tốc, táo bạo. Các hoạt động thi đua phải thực chất, để người dân được hưởng thụ thành quả phát triển của đất nước, khi đó chủ trương của Đảng, Nhà nước mới thực sự có hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ phát động (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng nêu rõ, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa và đưa chủ trương, định hướng của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn cuộc sống.

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp hiệu quả của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan đã tích cực chuẩn bị cho lễ phát động phong trào, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để các hoạt động thi đua được triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Theo Thủ tướng, trong thế giới hiện nay, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan, là xu thế tất yếu của thời đại mà còn là con đường quan trọng để Việt Nam bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thủ tướng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số ở Việt Nam vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế.

"Phải chỉ ra những việc chưa làm được một cách khách quan, cụ thể, rõ ràng và hành động quyết liệt để vượt qua được thách thức", Thủ tướng chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng các thành viên Chính phủ dự lễ phát động phong trào (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ nhận định, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh, sâu sắc, toàn diện hơn, nhất là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo động lực mới, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Ông nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là không có giới hạn, không biên giới, không có tuổi tác, không có giới tính, không có tôn giáo.

3 nhiệm vụ, 3 quyết tâm và 3 sứ mệnh trọng tâm

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số" với tinh thần "thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân cả nước phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tộc.

Thủ tướng yêu cầu, đến năm 2030, Việt Nam phải trở thành quốc gia có tiềm lực và trình độ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, vươn lên nhóm dẫn đầu trong số các quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu yêu cầu, phong trào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thần tốc, táo bạo (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như phương thức sống và làm việc của người dân.

Ông yêu cầu, phấn đấu đến năm 2025 phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số và công nghiệp văn hóa số đạt trình độ cao của thế giới. Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đưa Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu các quốc gia về an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu số.

Để đạt được các mục tiêu này, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên toàn quốc nỗ lực thi đua với "3 quyết tâm".

Quyết tâm đổi mới tư duy, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quyết tâm xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ mang tính đột phá. Thủ tướng đặt mục tiêu, trong năm 2025, đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, hiệu quả; 100% thủ tục hành chính không bị giới hạn bởi địa giới hành chính cấp tỉnh.

Quyết tâm thứ ba là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; bảo đảm an toàn, an ninh, bí mật thông tin, và bảo mật chủ quyền quốc gia.

Để thực hiện thành công phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số", Thủ tướng quán triệt các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt người đứng đầu, cần tiên phong trong nâng cao năng lực số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại địa phương và cơ quan mình với tinh thần "tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó".

Thủ tướng cũng đề nghị từng người dân Việt Nam cần thi đua tự trau dồi, học hỏi, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao kỹ năng số để phát triển kinh tế số, xã hội số trong thời gian tới.