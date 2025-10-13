Đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% sẽ trình Chính phủ trong tháng 10

Bộ Nội vụ đã có trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy định về bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, quyền lợi người lao động và tiền lương tối thiểu bảo đảm tương xứng với thực tế phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Về mức lương tối thiểu, Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định tại Bộ luật Lao động, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng tiền lương quốc gia về khuyến nghị phương án lương tối thiểu năm 2026, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nội dung này dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10 để điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,2% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Liên quan đến vấn đề tuổi nghỉ hưu, theo Bộ Nội vụ, nội dung này đã được Trung ương thảo luận trong đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đồng thời thống nhất thông qua tại Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thể chế hóa chủ trương tăng tuổi nghỉ hưu tại Nghị quyết 28, Quốc hội đã thống nhất ban hành Bộ luật Lao động năm 2019, trong đó nội dung tuổi nghỉ hưu, điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đã được quy định tại điều 169 và điều 219.

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Bộ luật Lao động 2019, vấn đề tuổi nghỉ hưu đã được trao đổi, thảo luận và đánh giá một cách kỹ lưỡng, tổng thể các mặt có liên quan.

Chính vì vậy, Bộ luật Lao động quy định việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu không thực hiện tăng ngay lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được triển khai có lộ trình cụ thể.

Theo đó, mỗi năm chỉ tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028, và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường.

Chính vì vậy, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 kế thừa, đảm bảo tính thống nhất về tuổi nghỉ hưu đã được quy định tại Bộ luật Lao động.