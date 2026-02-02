Nới quy định đăng ký lại khai sinh với cán bộ, công chức

Nghị định số 18/2026/NĐ-CP đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Nghị định số 18/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (gọi tắt là Nghị định 18/2026).

Trong đó, Điều 13 Nghị định 18/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (gọi tắt là Nghị định 123/2015).

Cụ thể, tại Điểm a Khoản 4 Điều 13, Nghị định 18/2026 sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 26 Nghị định 123/2015. Điều khoản này quy định về việc đăng ký lại khai sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang.

Nghị định 18/2026 có bổ sung quan trọng để đơn giản hóa thủ tục này, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang giảm bớt giấy tờ phải chuẩn bị khi thực hiện thủ tục.

Theo Nghị định 123/2015, hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm 2 nhóm giấy tờ sau: Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính giấy khai sinh; bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó.

Tuy nhiên, đối với trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài 2 nhóm giấy tờ trên còn phải có văn bản xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Trong giấy này, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xác nhận những nội dung khai sinh của người đăng ký lại khai sinh (họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con) phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

Nghị định 18/2026 vẫn giữ nguyên hồ sơ như trên nhưng bổ sung thêm một trường hợp là: “Trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch khai thác được những thông tin này thông qua kết nối với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức thì người yêu cầu không phải nộp văn bản xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị”.

Với việc cơ sở dữ liệu ngày càng hoàn thiện, dễ dàng khai thác trực tuyến thì giấy xác nhận trên sẽ không còn cần thiết.

Quy định này được áp dụng từ ngày 15/1/2026, khi Nghị định 18/2026 có hiệu lực.