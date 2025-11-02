TPHCM tiếp tục sắp xếp, giảm hơn 100 đơn vị sự nghiệp công lập

Theo Sở Nội vụ TPHCM, Thành phố đang triển khai giai đoạn 2 của Đề án tổng thể sắp xếp cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Nội vụ đã tham mưu, báo cáo UBND Thành phố trình Đảng ủy UBND Thành phố dự thảo phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Hiện TPHCM có 50 đơn vị sự nghiệp công lập và 1 đơn vị là quỹ theo mô hình tài chính thuộc UBND Thành phố; 529 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn.

Ở cấp xã hiện có 2.026 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã (gồm: 1.930 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 43 đơn vị lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; 53 Ban Quản lý chợ, xí nghiệp công trình công cộng, Công ty Công trình đô thị, Bến xe…).

Dự kiến ở cấp thành phố sẽ giảm số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố từ 50 đơn vị xuống còn 43 đơn vị (giảm 7 đơn vị, tương đương 13,2%); giảm số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn từ 528 đơn vị xuống còn 386 đơn vị (giảm 142 đơn vị, tương đương 26,89%).

Đối với UBND cấp xã, dự kiến sẽ tăng thêm một số đơn vị sự nghiệp công lập do thành lập mới các trung tâm cung ứng dịch vụ công cơ bản thiết yếu và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã.

Nhiều cơ sở y tế sẽ được sáp nhập (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Về việc sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước, hiện TPHCM có 74 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Dự kiến phương án sắp xếp được chia làm 2 giai đoạn. Theo đó, trong giai đoạn 1 sẽ hoàn thành đề án khung với 3 nội dung chính. Thứ nhất là sắp xếp doanh nghiệp nhà nước với việc thành lập các tổng công ty. Thứ hai là thực hiện cổ phần hóa. Thứ ba là thoái vốn.

Đối với 49 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, dự kiến sau sắp xếp sẽ chuyển thành 4 tổng công ty (với 29 doanh nghiệp), 9 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 9 doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa; 2 doanh nghiệp thuộc diện sáp nhập theo phương án của Trung ương (các công ty xổ số kiến thiết).

Trong giai đoạn 2, thành phố sẽ xây dựng các đề án cụ thể để triển khai thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030. Đồng thời, thành phố tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước còn lại theo lộ trình, đảm bảo hiệu quả.

Hiện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố đang phối hợp với nhiều đơn vị để xây dựng đề án này. Thời gian thực hiện trong tháng 11.

Đối với các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, sau sắp xếp, thành phố còn 27 tổ chức hội cấp thành phố. Cấp xã có Hội Chữ Thập đỏ là Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đến nay đã có 107/168 Hội Chữ thập đỏ cấp xã được thành lập.

Đối với các hội quần chúng khác, sau sắp xếp thành phố còn 197 tổ chức hội.