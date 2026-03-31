TPHCM thông báo lịch chi trả lương hưu tháng 4

BHXH kết hợp cùng ngân hàng hướng dẫn người hưởng mở tài khoản ngân hàng để nhận lương hưu và trợ cấp qua tài khoản.

Theo lịch chi trả của BHXH TPHCM, với những người nhận lương hưu và trợ cấp qua tài khoản, BHXH Thành phố sẽ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Cụ thể, lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 sẽ được BHXH TPHCM chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 1/4.

Với những người nhận lương hưu và trợ cấp bằng tiền mặt, hệ thống Bưu điện TPHCM sẽ tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10/4 và chi trả tại các bưu cục từ ngày 11/4 đến hết ngày 25/4. Việc chi trả bằng tiền mặt chỉ thực hiện trong giờ hành chính và sáng thứ bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày chủ nhật, ngày lễ, tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Do việc nhận qua tài khoản rất thuận tiện, BHXH Thành phố đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.

Theo BHXH TPHCM, trong kỳ chi trả tháng 3, thành phố đã chi trả cho hơn 354.300 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó, người hưởng nhận qua tài khoản là gần 338.500 người, đạt tỷ lệ 95,53%, chỉ còn hơn 15.800 người hưởng nhận bằng tiền mặt.

Trong kỳ chi trả tháng 4, BHXH TPHCM cùng bưu điện, ngân hàng tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân vào dữ liệu chi trả lương hưu của thành phố, kết hợp mở tài khoản cá nhân cho người hưởng để họ nhận lương hưu và trợ cấp qua tài khoản.