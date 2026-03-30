Bộ Nội vụ sẽ sớm báo cáo Chính phủ phương án tăng lương cơ sở

Bộ Nội vụ đã trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri đề xuất tăng lương cơ sở

Cử tri đề nghị quan tâm thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, đồng thời có chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, xã, phường để yên tâm công tác.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao tại các Kết luận 174, 186, 206, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định 07/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 76/2009, Nghị định 14/2012, Nghị định 17/2013, Nghị định 117/2016.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 23/2025 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch 11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và Thông tư 24/2025 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 09/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Những quy định trên để kịp thời thực hiện một số loại phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, căn cứ quy định tại Nghị quyết 265/2025 của Quốc hội và nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 260, ý kiến tại Văn bản 38/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan sớm báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh một số loại phụ cấp, tăng mức lương cơ sở trong năm 2026, trong đó có đối tượng cán bộ, công chức cấp xã.

Nội dung này bảo đảm phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước nhằm cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động.

Quá trình thực hiện cải cách tiền lương

Bên cạnh đó, cử tri tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị sớm xây dựng cơ chế tiền lương đặc thù cho công chức cấp xã, theo hướng có hệ số phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc và điều kiện đặc thù địa bàn vùng đô thị, miền núi, hải đảo...

Xem xét nâng phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp kiêm nhiệm cho công chức cấp xã thường xuyên phải đảm nhiệm nhiều mảng công việc cùng lúc, cải cách tiền lương để cán bộ, công chức nói chung, cấp xã nói riêng yên tâm công tác.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết trong Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương quy định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới, bao gồm mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương.

Tại Kết luận 64 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024 và Nghị quyết 104/2023 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách năm 2024, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 từ ngày 1/7/2024.

Theo đó, Bộ Chính trị ban hành kết luận 83, Quốc hội ban hành nghị quyết và Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ 1/7/2024.

Tại Kết luận 83, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết 27.

Trong đó, phối hợp với Đảng ủy Bộ Nội vụ, các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét trong năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành, triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội XIV của Đảng thông qua, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới, điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng của ngân sách, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại Kết luận 83 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương.