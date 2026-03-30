Đề xuất mới về điều kiện có 5 năm công tác khi tiếp nhận vào công chức

Bổ sung quy định tính thời gian công tác

Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 170/2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã làm rõ hơn điều kiện về thời gian công tác khi tiếp nhận vào làm công chức.

Theo đó, đối với các trường hợp là viên chức; người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu; người quản lý tại doanh nghiệp Nhà nước; người làm việc trong các hội; người hoạt động không chuyên trách cấp xã và đội viên trí thức trẻ, phải có ít nhất 5 năm công tác trở lên đang làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Đáng chú ý, dự thảo đã bổ sung quy định cụ thể về cách tính thời gian công tác. Thời gian này phải là thời gian có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn.

Bộ Nội vụ đề xuất làm rõ quy định về thời gian xét tiếp nhận vào công chức (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Đồng thời, thời gian công tác còn bao gồm cả thời gian làm việc ở vị trí tương đương hoặc làm cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nhưng không tính thời gian tập sự.

So với quy định tại Nghị định 170/2025/NĐ-CP, dự thảo nghị định đã quy định chi tiết hơn khi bổ sung cách tính thời gian công tác, mở rộng phạm vi thời gian được cộng dồn và loại trừ thời gian tập sự, giúp thống nhất cách xác định điều kiện 5 năm công tác.

Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào công chức đề xuất gồm: Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng.

Trong hồ sơ này còn phải có bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác.

Trường hợp các thành phần hồ sơ trong tiếp nhận quy định tại khoản này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tồn tại trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác thì được sử dụng để thay thế bản giấy tương ứng; người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức không phải chuẩn bị.

Giảm mức cộng điểm ưu tiên, tăng mức cạnh tranh

Bên cạnh đó, nội dung đề xuất sửa đổi tại dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 170/2025/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã có sự điều chỉnh đồng thời cả về đối tượng áp dụng và mức điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức.

Cụ thể, theo quy định hiện hành tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định 170/2025/NĐ-CP, đối tượng được cộng điểm ưu tiên bao gồm người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và đội viên thanh niên xung phong. Các trường hợp này được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi hoặc xét tuyển ở phần nghiệp vụ chuyên ngành.

Tuy nhiên, dự thảo có sự điều chỉnh theo hướng vừa mở rộng phạm vi đối tượng, vừa thay đổi mức điểm ưu tiên. Theo đó, ngoài các nhóm đối tượng đã được quy định trước đây, dự thảo bổ sung thêm tri thức trẻ tình nguyện tham gia công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào diện được hưởng chính sách ưu tiên.

Cùng với việc mở rộng đối tượng, mức điểm ưu tiên cũng được điều chỉnh từ 2,5 điểm xuống còn 1,5 điểm.