TPHCM đặt mục tiêu 100% chủ tịch phường, xã không phải người địa phương

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo kế hoạch, thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là nhân sự lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và tính chuyên nghiệp. Đội ngũ này phải có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo vì lợi ích chung.

Một trong những mục tiêu cụ thể được TPHCM đặt ra là 100% chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu không là người địa phương. Thành phố đồng thời phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ sở có trình độ chuyên môn đại học trở lên.

Trụ sở UBND TPHCM trên đường Lê Thánh Tôn (Ảnh: Q.Huy).

Ngoài ra, toàn bộ cán bộ, công chức cơ sở được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước theo chức danh lãnh đạo, quản lý. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức cấp xã được cập nhật kiến thức khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số và ứng dụng công nghệ số hằng năm; phấn đấu đủ năng lực làm việc trong môi trường số.

Về cơ cấu, thành phố đặt mục tiêu cán bộ trẻ dưới 42 tuổi trong quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã đạt từ 20% trở lên; cán bộ nữ từ 25% trở lên; nhân sự có trình độ khoa học, công nghệ khoảng 5-10%. Quy hoạch phải có cán bộ nữ đối với các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý cấp xã.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Sở Nội vụ được giao chủ trì xây dựng, ban hành chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức thành phố, hướng tới hệ thống đánh giá khách quan, minh bạch dựa trên sản phẩm cụ thể. Việc đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã được thực hiện định kỳ hằng quý, hằng năm theo hướng đa chiều, định lượng.

UBND TPHCM yêu cầu gắn mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp với công tác đánh giá cán bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, đơn vị.

Trong công tác tổ chức cán bộ, TPHCM định hướng điều động, bố trí nhân sự theo năng lực và vị trí việc làm, luân chuyển công chức từ các sở, ngành về công tác tại UBND phường, xã, đặc khu trên cơ sở chuyên môn và kinh nghiệm. Thành phố cũng ưu tiên đưa đội ngũ công chức trẻ, có năng lực và triển vọng phát triển về cơ sở nhằm bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng quản lý tại cấp xã.