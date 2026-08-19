465 hiệu trưởng dự kiến dôi dư ở TPHCM sắp xếp thế nào?

Sáng 19/8, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn TPHCM.

3 nhóm tiêu chí quan trọng sắp xếp các trường công lập ở TPHCM

Tại hội nghị, ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, TPHCM dự kiến giảm 704/2.188 cơ sở giáo dục, tương đương 32,18%; sau sắp xếp, thành phố giảm khoảng 465 hiệu trưởng, 930 hiệu phó và 2.096 nhân viên.

Toàn bộ công tác bố trí, sắp xếp nhân sự phải hoàn thành trước ngày 30/9.

Theo ông, TPHCM là đô thị đặc biệt với quy mô dân số lớn và mật độ phân bổ không đồng đều. Vì vậy, nguyên tắc sắp xếp không áp dụng máy móc, rập khuôn mà tuân thủ nghiêm ngặt 12 tiêu chí đặc thù, chia thành 3 nhóm trọng tâm.

Thứ nhất, nhóm không sắp xếp: Giữ nguyên các trường chuyên, trường chuyên biệt để đảm bảo nhiệm vụ đào tạo mũi nhọn và chăm sóc học sinh khuyết tật; không sáp nhập các trường tiên tiến, hội nhập quốc tế theo Quyết định 580 (trừ khi 2 cơ sở liền kề) và các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm chương trình mới năm học 2026-2027.

Ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT TPHCM (Ảnh: Nguyễn Loan).

Thứ hai, quy chuẩn quy mô và bán kính địa lý: Ưu tiên sáp nhập cơ sở mầm non dưới 10 nhóm/lớp, trường phổ thông dưới 28 lớp; sáp nhập trường quy mô lớn với trường nhỏ để cùng phát triển.

Sau sáp nhập, khống chế trần tối đa mầm non không quá 30 nhóm/lớp, phổ thông không quá 100 lớp và không quá 3 điểm trường.

Đặc biệt, khoảng cách giữa các điểm trường không được vượt quá 2km nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện đưa đón học sinh.

Thứ ba, pháp lý đất đai và tên gọi sau sắp xếp: Phải thẩm định chặt chẽ hồ sơ pháp lý nguồn gốc đất đai; các trường nằm ở khu vực giáp ranh bắt buộc phải có ý kiến thẩm định từ Sở GD&ĐT; tên gọi của cơ sở sau sáp nhập phải chuẩn hóa, có ý nghĩa giáo dục và giữ gìn truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương.

Xét quy mô tổng thể, TPHCM là địa phương giảm đầu mối cơ sở giáo dục đứng thứ 5 trên toàn quốc.

Trong đó cấp mầm non giảm 268/706 đầu mối cơ sở giáo dục (tỉ lệ 37,96%), cấp tiểu học giảm 284/790 (tỉ lệ 35,94%), cấp THCS giảm 137/461 (tỉ lệ 29,72%), trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp (sau đây viết tắt là TTGDTX-GDNN) giảm 15/41).

Riêng khối THPT giữ nguyên 176 đơn vị để cơ cấu, tổ chức lại theo hướng phát triển mô hình trường liên cấp 3 cấp học tại Trường Nam Sài Gòn và Lê Thị Riêng; chuyển đổi Trường THPT Trung Lập thành Trường Năng khiếu TDTT Củ Chi; chuyển đổi Trung tâm Hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm thành Trường THCS & THPT. Ở cấp độ địa bàn, có 12 phường, xã giảm trên 50%, 97 đơn vị giảm từ 30% đến 50%, và 7 xã phường giữ nguyên do mỗi cấp chỉ có 1 trường hoặc khoảng cách địa lý quá xa.

Hoàn thành bố trí, sắp xếp nhân sự trước ngày 30/9

Về vấn đề nhân sự, theo ông Tống Phước Lộc là nhiệm vụ cốt lõi, đòi hỏi sự công tâm, nhân văn và minh bạch.

Phương án bố trí nhân sự của TPHCM được quy định rõ theo Nghị quyết 37/2026/NQ-CP và hướng dẫn số 8617 của Bộ Nội vụ.

Về Hiệu trưởng, mỗi cơ sở sau sáp nhập bố trí 1 hiệu trưởng, lựa chọn dựa trên phẩm chất đạo đức, thành tích 3 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ và uy tín chuyên môn.

Các hiệu trưởng dôi dư được ưu tiên bố trí vị trí phó hiệu trưởng liền kề, điều động sang trường bạn hoặc chuyển vị trí việc làm giáo viên đúng chuyên môn.

Về phó hiệu trưởng, trường chính bố trí 1 phó hiệu trưởng; mỗi phân hiệu được bố trí thêm 1 phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách.

Về đội ngũ giáo viên, tiếp nhận nguyên trạng 100% đội ngũ giáo viên, giữ ổn định phân công giảng dạy; giáo viên thiếu tiết được linh hoạt phân công dạy liên trường hoặc liên điểm trường.

Về chính sách về phụ cấp chức vụ, ông cho hay, cán bộ quản lý thôi giữ chức vụ hoặc giữ chức vụ có phụ cấp thấp hơn được bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ đến hết thời hạn bổ nhiệm (nếu thời hạn còn dưới 6 tháng thì bảo lưu 6 tháng).

Nhân sự dôi dư có nguyện vọng nghỉ việc được giải quyết chính sách tinh giản biên chế kịp thời. Toàn bộ công tác sắp xếp cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026.