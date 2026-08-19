"TPHCM nghiên cứu thí điểm trạm y tế xã, phường thuộc các bệnh viện lớn"

Thông tin này được Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đưa ra khi phát biểu trong phiên thảo luận tổ tại Quốc hội sáng 19/8 về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia.

Nêu ý kiến về nội dung này, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (TPHCM) chia sẻ những bất cập liên quan đến lĩnh vực y tế.

Về việc chăm sóc sức khỏe cho người dân ở các trạm y tế xã sau sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bà Thúy nhận định “rất có vấn đề”, bởi nguồn lực, nhân sự làm công tác y tế ở trạm rất hạn chế.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy (Ảnh: Quang Phúc).

“Ngay tại TPHCM, ở khu vực trung tâm Thành phố cũ, một trạm y tế có tới hơn 30 bác sĩ chuyên khoa, đa khoa để phục vụ cho người dân ngay tại địa bàn. Nhưng cũng ở TPHCM, khu vực xa hơn như khu vực Tân Uyên cũ của Bình Dương, một trung tâm y tế cơ sở rất tốt chỉ có khoảng hơn 10 bác sĩ. Còn khu vực xa hơn là Bà Rịa - Vũng Tàu thì có trạm y tế chỉ có 1-2 bác sĩ”, nữ đại biểu nêu thực tế.

Sau khi Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đi khảo sát trực tiếp, bà Thúy nhấn mạnh vấn đề rất lớn đặt ra là chênh lệch về nguồn lực nhân sự ở các trạm y tế. Cùng với đó, vẫn còn khoảng cách giữa nhu cầu tuyển thêm nhân sự và khả năng bổ sung nguồn nhân lực được đào tạo cho ngành y tế.

Nữ đại biểu đề nghị ưu tiên biên chế viên chức cho y tế, đặc biệt là tại các trạm y tế cấp xã, đồng thời có chính sách thu nhập đối với bác sĩ, nhân viên y tế được điều động, luân chuyển về các trạm y tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn hoặc những nơi cách xa bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện trước đây.

Đồng tình với ví dụ đại biểu Thúy nêu, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh phải có sự kết nối giữa đơn vị y tế cấp tỉnh với địa phương.

Ông cho biết TPHCM tới đây có thể nghiên cứu thí điểm các trạm y tế xã, phường trực thuộc các bệnh viện lớn nếu phù hợp.

Với mô hình này, theo ông Trần Lưu Quang, trạm y tế phường, xã sẽ thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là phòng, chống dịch bệnh; thực hiện cấp cứu và điều trị một số bệnh cơ bản.

“Mô hình này sẽ giải quyết được một số vấn đề cơ bản. Thứ nhất là đội ngũ y, bác sĩ là không lo lắng nhiều”, Bí thư TPHCM nhận định.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Quang Phúc).

Ông dẫn chứng ở khu vực Bình Dương cũ, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sẽ có khoảng hơn 10 trạm y tế cấp xã là đơn vị trực thuộc. Khi đó, cán bộ, y bác sĩ có thể được luân chuyển giữa bệnh viện và trạm y tế để vừa nâng cao trình độ, vừa bổ sung nhân lực cho tuyến dưới.

Về vấn đề biên chế, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết TPHCM hiện được ưu tiên theo Nghị quyết 09, với thẩm quyền tăng biên chế trong khung Trung ương giao 20%, tương đương khoảng 2.000-4.000 công chức và khoảng 12.000 viên chức.

"Con người, biên chế chúng ta không thiếu. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta sử dụng sao cho hiệu quả", ông Quang nhấn mạnh.

Trước mắt, ông cho biết TPHCM sẽ nghiên cứu theo hướng thí điểm, sau đó hoàn thiện dần mô hình. Với những địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi ngân sách và nhân lực còn hạn chế, ông Quang lưu ý cần chính sách mạnh mẽ hơn để bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho người dân.