Tổng tiền lương, phụ cấp của giáo viên sẽ tăng tới mức nào?

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo góp ý về đề xuất liên quan chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Giáo sư được xếp lương hơn cả chuyên gia cao cấp

Theo đó, góp ý về dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ Nội vụ cho biết, theo Kết luận số 83-KL/TW, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách tiền lương.

Trong đó, Ban này sẽ phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ (nay là Đảng ủy Bộ Nội vụ) và các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét sau năm 2026.

Nội dung này thực hiện sau khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Theo đó, việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung và viên chức ngành giáo dục nói riêng được thực hiện sau khi Bộ Chính trị xem xét, thông qua các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới.

Việc này bảo đảm phù hợp với quy định của Đảng, quy định của pháp luật và khả năng ngân sách của Nhà nước.

Liên quan việc nhà giáo có chức danh giáo sư được áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp, Bộ Nội vụ cho hay, nhà giáo đang xếp lương ở chức danh giảng viên cao cấp được bổ nhiệm chức danh giáo sư được xếp lên 1 bậc liền kề hoặc được cộng thêm 3 năm tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với trường hợp đã xếp bậc cuối cùng.

Như vậy, việc xếp lương khi bổ nhiệm giáo sư đã được thực hiện cao hơn các ngành nghề khác.

Bảng lương chuyên gia cao cấp tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với các đối tượng là chuyên gia cao cấp theo Quy định số 180-QĐ/TW của Ban Bí thư và Nghị định số 92/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp.

Vì vậy, đối với đề xuất nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư được áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ban Bí thư theo đúng Quy định số 180-QĐ/TW.

Không nên quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo

Liên quan đến hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo, Bộ Nội vụ dẫn căn cứ quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách chính sách tiền lương tại các nghị quyết, kết luận, quy định của pháp luật hiện hành và ý kiến của Đảng ủy Quốc hội thì việc quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo là không có cơ sở chính trị, pháp lý.

Theo nguyên tắc thiết kế của chế độ tiền lương hiện hành thì viên chức các ngành sự nghiệp áp dụng một bảng lương chung để thuận lợi cho việc xếp lương khi điều động, luân chuyển trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước; chính sách đặc thù ngành nghề được thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Hiện nay, nhà giáo áp dụng bảng lương chung và các chế độ phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo 25-70%.

Cho nên, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo thực tế đã cao nhất trong các ngành sự nghiệp hiện nay.

Đồng thời, căn cứ Nghị quyết số 71- NQ/TW, Đảng ủy Chính phủ đã có Tờ trình Bộ Chính trị về Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó đề nghị điều chỉnh phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theo lộ trình.

Do đó, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo sẽ tiếp tục được tăng lên trong thời gian tới.

Từ những lý do trên, để không phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và tạo ra bất hợp lý mới về tiền lương, thu nhập khi so sánh tương quan với công chức, viên chức các ngành, nghề khác, Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo do yếu tố đặc thù ngành nghề là phụ cấp ưu đãi nghề đã được điều chỉnh tăng lên theo Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Về các chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, theo Bộ Nội vụ, hiện nay, các chế độ phụ cấp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn.

Vì vậy, Bộ này đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Trường hợp bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp, Bộ Nội vụ cho rằng thực hiện theo quy trình được quy định tại các thông tư hướng dẫn; đồng thời không quy định lại các nội dung đã có tại các văn bản quy phạm pháp luật khác để tránh trùng lặp.