Tỉnh mới chi gần 27 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ đi làm xa sau sáp nhập

Ngày 26/8, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký quyết định phân bổ 26,7 tỷ đồng hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh Kon Tum (cũ) về công tác tại Trung tâm hành chính Quảng Ngãi sau sáp nhập.

Nguồn kinh phí này được phân bổ cho 21 cơ quan, đơn vị. Trong số này, Sở Y tế được phân bổ nhiều nhất với số tiền 5,2 tỷ đồng; Văn phòng Tỉnh ủy hơn 4 tỷ đồng; Sở Nông nghiệp và Môi trường hơn 3 tỷ đồng.

Một phần cán bộ tỉnh Kon Tum (cũ) được bố trí làm việc tại cơ sở 2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh: Quốc Triều).

Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí thuê nhà, đi lại cho cán bộ tỉnh Kon Tum (cũ) đến làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, cán bộ tỉnh Kon Tum cũ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quản lý được bố trí nhà ở công vụ. Trong thời gian chờ bố trí nhà ở công vụ, những cán bộ này được hỗ trợ tiền thuê chỗ ở trong vòng 2 tháng theo đơn giá thực tế.

Mỗi cán bộ tỉnh Kon Tum cũ đến làm việc tại Trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ chi phí đi lại 1,6 triệu đồng/tháng, trừ các chức danh được bố trí xe đưa đón theo quy định.

Mỗi người còn được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng để thuê nhà ở, trừ những người đã được bố trí nhà ở công vụ. Thời gian hỗ trợ trong 24 tháng, kể từ tháng 7/2025 đến hết tháng 6/2027.

Đối với các trường hợp được bố trí làm việc tại bộ phận thường trực tại tỉnh Kon Tum cũ sau đó về công tác tại Trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Quảng Ngãi, thời gian được hỗ trợ tính từ ngày chuyển địa điểm làm việc.

Tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum sáp nhập lấy tên là tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích hơn 14.800km2, dân số gần 2,2 triệu người, 96 đơn vị hành chính trực thuộc.

Trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập đặt tại tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.