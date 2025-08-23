Cấm dùng xe công vụ phục vụ mục đích cá nhân

Ngày 23/8, Tỉnh ủy Quảng Ngãi có chỉ đạo về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và sử dụng xe công vụ.

Theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ đã có chuyển biến tích cực. Cán bộ đã tuân thủ nghiêm túc giờ giấc làm việc, hạn chế các chuyến đi công tác không cần thiết; việc quản lý và sử dụng xe công vụ dần đi vào nền nếp.

Đoàn xe công vụ của tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chấp hành nghiêm túc quy định về giờ giấc làm việc, có trường hợp kéo dài thời gian công tác, đi đến các địa điểm ngoài lịch trình. Một số cơ quan sử dụng xe công vụ chưa đúng quy định.

Trước tình trạng này, Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cán bộ phải tuân thủ giờ làm việc hiện hành của tỉnh, không sử dụng thời gian làm việc vào mục đích cá nhân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành và thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, có chế tài xử lý để tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Cán bộ đi công tác phải thực hiện đúng nội dung, lịch trình đã được phê duyệt và báo cáo khi có sự thay đổi.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi nghiêm cấm việc lợi dụng đi công tác để thực hiện các hoạt động mang tính cá nhân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu gương và chịu trách nhiệm với cấp trên nếu để xảy ra vi phạm.