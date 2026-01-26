Tiền lương, thu nhập, tài sản của cán bộ, công chức được thu thập, quản lý

10 nhóm dữ liệu thông tin

Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia, chứa dữ liệu phản ánh các thông tin chung nhất về cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; được lưu trữ tập trung, chia sẻ, khai thác sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Nghị định quy định dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ sở dữ liệu quốc gia, bao gồm 10 nhóm với tổng cộng 194 trường dữ liệu. Cụ thể:

Dữ liệu phản ánh thông tin cơ bản về bản thân, bao gồm các thông tin để xác định danh tính, thành phần xuất thân, định danh cán bộ, công chức, viên chức như số hiệu, mã định danh hồ sơ, họ tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, quê quán, dân tộc, nơi ở, căn cước...

Dữ liệu phản ánh thông tin quan hệ gia đình.

Dữ liệu phản ánh thông tin lịch sử bản thân.

Dữ liệu phản ánh thông tin về tuyển dụng, bầu cử, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, thôi việc, nghỉ hưu.

Dữ liệu phản ánh thông tin về học vấn, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo; quá trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm lý luận chính trị; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

Dữ liệu phản ánh thông tin về cơ quan, đơn vị làm việc; vị trí việc làm; chức danh, chức vụ; tiền lương cơ bản, phụ cấp lương; đánh giá, xếp loại chất lượng; thi đua, khen thưởng; kỷ luật.

Dữ liệu phản ánh thông tin về việc tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội như tên tổ chức chính trị - xã hội tham gia; thời gian tham gia; chức vụ hiện tại; chức vụ quy hoạch...

Dữ liệu phản ánh thông tin về việc đã từng tham gia lực lượng vũ trang có tên lực lượng đã tham gia; thời gian tham gia; thời gian ra khỏi; quân hàm cao nhất; chức vụ cao nhất; có là thương, bệnh binh; hạng thương tật.

Dữ liệu phản ánh thông tin về tài sản, thu nhập có ngày, tháng, năm kê khai; tổng thu nhập của gia đình; nguồn thu nhập từ lương; nguồn thu nhập khác; nhà ở; đất ở; đất sản xuất kinh doanh.

Dữ liệu phản ánh thông tin về sức khỏe có chiều cao, cân nặng, nhóm máu.

Hồ sơ điện tử thuộc danh mục mật

Thành phần hồ sơ điện tử trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng thay thế các thành phần hồ sơ giấy trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chỉ được truy cập, xem hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật khi được người đó đồng ý bằng thông điệp điện tử. Cán bộ, công chức, viên chức có quyền rút lại ý kiến đã đồng ý.

Trường hợp phục vụ công tác cán bộ, cơ quan quản lý hoặc cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được phép truy cập, xem hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ được giao và có nghĩa vụ bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đối với các dữ liệu, hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc danh mục bí mật nhà nước, cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm triển khai các giải pháp, biện pháp để bảo đảm bí mật khi quản lý, lưu trữ, truyền đưa, sử dụng trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật.

Việc sao lưu, trích xuất, quản lý, sử dụng dữ liệu, hồ sơ điện tử thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về cơ yếu.