Thủ tục thông suốt, người dân TPHCM không còn ngại đến phường

Quy trình được rút gọn, cán bộ chủ động hỗ trợ người dân

Sau 20 năm học tập và làm việc tại TPHCM, bà Thúy Vỹ (ngụ phường Bình Tân, TPHCM) mới mua được căn nhà nhỏ tại thành phố này. Bà mong muốn được nhập khẩu để thuận tiện hơn cho công việc và con cái học tập sau này.

Tìm hiểu thủ tục tại khu phố, bà Vỹ bất ngờ khi quy trình khá đơn giản. Theo hướng dẫn, bà Vỹ chỉ cần đến công an phường nhờ hướng dẫn đăng ký, khai báo thay đổi thông tin cư trú trên VNeID, sau đó sang UBND phường làm giấy xác nhận chỗ ở hợp pháp để bổ sung hồ sơ là hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

“Sau khi đăng ký, công an tự liên hệ cắt hộ khẩu cũ ở quê, tôi không phải về làm thủ tục như trước. Thủ tục nhanh, gọn và đỡ phiền phức hơn nhiều, tạo điều kiện và tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người dân chúng tôi”, bà Vỹ phấn khởi cho biết.

Thông tin cư dân đã được liên thông nên hồ sơ xác minh nhanh chóng (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Tại phường Hiệp Bình, bà Trần Thị Thu Hường bất ngờ khi được cán bộ địa chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ xin giấy phép xây dựng của mình nhanh gọn lẹ và hẹn tuần sau ra nhận kết quả.

Bà Thu Hường chia sẻ: “Giờ làm thủ tục ở phường rất nhanh và thuận tiện. Trước đây tôi nghĩ phải lên cấp thành phố, nhưng nay chỉ cần nộp hồ sơ tại phường là được cán bộ giải quyết”.

Đánh giá về sự thay đổi trong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ xã, phường, bà Thu Hường cho biết việc ứng dụng mã QR giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục.

“Các thủ tục đều có mã QR hướng dẫn. Chỉ cần quét mã là biết cần chuẩn bị hồ sơ gì. Việc thanh toán phí cũng thực hiện trực tuyến, không phải chờ đợi như trước”, bà Hường chia sẻ.

Ông Trần Thanh Dương từng làm thủ tục tại đây cũng cho hay: “Tôi lớn tuổi không rành công nghệ, làm thủ tục đăng ký qua VNeID thấy khó khăn. Nhưng rất may ở phường có bàn hướng dẫn chi tiết, có 2 bạn cán bộ trẻ hướng dẫn cho tôi làm từng bước nên thuận tiện rất nhiều. Cán bộ nhiệt tình nên tôi cho rằng người dân không phải ngại đến phường, xã, cần làm thủ tục hoặc không biết làm cứ đến xã, phường là được hướng dẫn, giải quyết”.

Bộ phận hướng dẫn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Bình (Ảnh: Tùng Nguyên).

Không chỉ thế, cách thức phục vụ hành chính tại các trung tâm cung ứng dịch vụ công ở TPHCM cũng đang “chuyển mình” trở thành đơn vị phục vụ thật sự khi chú ý đến cảm xúc của “khách hàng” - những người dân đến làm thủ tục hành chính tại đây.

Nhiều phường, xã áp dụng các mô hình phục vụ người dân hiện đại như bố trí quầy điểm tâm miễn phí, sử dụng robot lễ tân phục vụ nước uống cho khách, bố trí phòng chờ sang trọng...

Tại phường Tân Đông Hiệp, người dân đến làm thủ tục hành chính cảm nhận rõ sự chu đáo từ chính quyền địa phương. Ngay lối vào Trung tâm Phục vụ hành chính công, phường bố trí một chiếc bàn nhỏ với đủ loại trái cây, bánh kẹo, trứng luộc, mì gói, cháo ăn liền, cà phê, trà… để người dân có nhu cầu có thể sử dụng trong lúc chờ đến lượt mình làm thủ tục.

Người dân thấy ấm lòng với sự chu đáo của phường Tân Đông Hiệp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại phường Xuân Hòa, phòng chờ làm thủ tục hành chính rất khang trang và hiện đại, đó là một phòng lớn sạch sẽ, hiện đại, có bố trí máy lạnh và khu vực riêng cho người dân đọc sách với nhiều đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, pháp luật, y tế, văn học nghệ thuật...

Tạo đột phá nhờ chuyển đổi số

Hiện không chỉ riêng ở phường Hiệp Bình hay phường Bình Tân mà ở bất cứ xã, phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã nào ở TPHCM, người dân cũng đều dễ dàng tìm thấy các mã QR hướng dẫn thủ tục dán ở cạnh cửa, mặt bàn làm thủ tục, trên cửa kính, trên bảng công khai thủ tục hành chính... Những giải pháp ứng dụng chuyển đổi số chứng minh được hiệu quả đều được chính quyền thành phố nhân rộng đồng bộ.

Các mã QR này dẫn đến tài liệu hướng dẫn đăng nhập vào cổng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn thủ tục theo từng lĩnh vực, mã thanh toán trực tuyến các loại phí. Các xã phường còn trang bị nhiều loại thiết bị hiện đại như ki-ốt đăng ký làm thủ tục hành chính, ki-ốt tra cứu hồ sơ, máy tính để làm thủ tục trực tuyến...

Robot lễ tân được đưa vào vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu (Ảnh: Cẩm Nhung).

Các địa phương còn áp dụng nhiều sáng kiến như xây dựng các nhóm zalo theo cộng đồng khu phố, ấp; nhóm zalo an ninh trật tự tại địa phương; nhóm zalo thủ tục hành chính... để tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của người dân trên địa bàn, hướng dẫn người dân làm các thủ tục cần thiết.

Theo lãnh đạo một Trung tâm Phục vụ hành chính công, mấu chốt của thành công trong việc nâng cao hiệu quả phục vụ hành chính công trong giai đoạn hiện nay là tăng cường số hóa và đồng bộ dữ liệu, nhất là dữ liệu hộ tịch và xây dựng với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Khi đồng bộ được rồi thì các thủ tục có thể tra cứu, thao tác trên hệ thống rất nhanh chóng.

TPHCM có lợi thế là đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mục tiêu chuyển đổi số với việc thành lập Trung tâm Chuyển đổi số từ năm 2024. Nhờ có sự chuẩn bị từ rất sớm cho công cuộc chuyển đổi số đã tạo nền tảng vững chắc cho việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của chính quyền 2 cấp tại thành phố.

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, trung tâm hoạt động thuần về kỹ thuật và chuyên môn, giảm tầng nấc quản lý trung gian và tăng khả năng chủ động, phối hợp.

Để chính quyền 2 cấp hoạt động xuyên suốt và đồng bộ, trung tâm đã chuẩn bị 5 nền tảng số cốt lõi, bao gồm: Hệ thống thư điện tử công vụ; Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; Hệ thống quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Hệ thống phản ánh kiến nghị của người dân (hệ thống 1022).

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền 2 cấp của TPHCM diễn ra thuận lợi, thông suốt (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành thực tế chính quyền 2 cấp, liên thông dữ liệu và thủ tục hành chính công toàn quốc vẫn xảy ra nhiều vướng mắc khiến hệ thống chưa được “trơn tru”.

Nắm bắt được điều đó, lãnh đạo TPHCM liên tục cử các đoàn đánh giá tình hình thực tiễn tại 168 xã, phường, đặc khu trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Một tổ công tác đặc biệt về kiểm tra công vụ trong hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TPHCM cũng đã được UBND Thành phố thành lập để nhanh chóng phát hiện các điểm nghẽn trong hệ thống để kịp thời khắc phục. Công tác phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính theo mô hình mới.

Đặc biệt, cuối năm 2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM đã chính thức đi vào hoạt động, trở thành đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số của thành phố.

Người dân không còn lo lắng hồ sơ "nằm chờ trên giấy"

Đến thời điểm này, TPHCM đã có 2.223/2.223 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, đạt tỷ lệ 100%. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ làm tất cả các thủ tục hành chính ở bất kỳ đâu trên địa bàn thành phố.

Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng, liên tục hoàn thiện của TPHCM đã mang lại hiệu quả vượt trội, góp phần giữ vững tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của toàn thành phố năm 2025 đạt 97,61%; đặc biệt là có nhiều địa phương có tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%, người dân không còn lo lắng hồ sơ của mình “nằm chờ trên bàn giấy”.

Gần 98% hồ sơ thủ tục hành chính của TPHCM được giải quyết đúng hạn (Ảnh: Hoàng Quy).

Báo cáo tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với TPHCM vào ngày 27/4 vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố vận hành ổn định, bảo đảm thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công từ cấp cơ sở đến thành phố thực hiện hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới. Thành phố cũng đã đầu tư trên 2.000 tỷ đồng cho hạ tầng số cũng như chiến lược dữ liệu trong thời gian qua nhằm phục vụ người dân tốt hơn.