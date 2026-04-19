TPHCM bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho công chức cấp xã

Sở Nội vụ TPHCM thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức (Ảnh: Tùng Nguyên).

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND Thành phố, TPHCM là đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước, là đầu mối giao lưu và hợp tác quốc tế quan trọng của khu vực phía Nam.

Sự phát triển nhanh chóng và yêu cầu hội nhập ngày càng cao đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao, thành thạo ngoại ngữ và kỹ năng đối ngoại chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực ngoại ngữ và kỹ năng đối ngoại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn chưa đồng đều; chưa đáp ứng kịp thời và đầy đủ yêu cầu của tình hình mới.

Trước yêu cầu phát triển mới của thành phố giai đoạn 2026-2030, UBND TPHCM đã xây dựng và ban hành đề án này.

Mục tiêu cụ thể của đề án là 100% lãnh đạo sở, ban, ngành và lãnh đạo phụ trách công tác đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị phải được tham gia ít nhất 1 khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành hoạt động đối ngoại của cơ quan, đơn vị.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu, 100% phải được tham gia tối thiểu 1 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại.

Cán bộ, công chức, viên chức sau khi tham gia khóa học phải có 70% đạt chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thái độ trong công tác đối ngoại.

Trong giai đoạn này, đề án cũng đặt mục tiêu thành lập ít nhất 1 nhóm chuyên gia, giảng viên nguồn tại thành phố để chủ động xây dựng và triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu, đặc thù về công tác đối ngoại cấp địa phương.