Bộ trưởng Nội vụ trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng người có công

Những phần quà tri ân thương, bệnh binh tại TPHCM

Ngày 28/4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác Bộ Nội vụ đến thăm hỏi các thương, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM).

Tại đây, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đến từng bàn thăm hỏi quê quán, tình hình sức khỏe của các thương, bệnh binh đang được điều dưỡng tại trung tâm và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến từng người.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình ân cần thăm hỏi quê quán, sức khỏe của từng thương, bệnh binh (Ảnh: Phương Quyên).

Thay mặt tập thể trung tâm, ông Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất báo cáo tình hình hoạt động, công tác chăm sóc thương bệnh binh của Trung tâm.

Theo ông Bình, Trung tâm hiện nuôi dưỡng, điều trị 30 thương binh của 2 thời kỳ, chống Mỹ và làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ khám và điều trị cho 13 thương bệnh binh của TPHCM.

Những ngày gần đây, Trung tâm đón nhiều học sinh, sinh viên đến thăm hỏi, nghe các bác thương bệnh binh kể về những câu chuyện chiến đấu kiên cường, làm tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo về tinh thần cách mạng và hy sinh vì tổ quốc.

Các thương, bệnh binh là những người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của tổ quốc (Ảnh: Phương Quyên).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhắc lại ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975 và nhấn mạnh: “Chiến thắng vĩ đại đó có sự đóng góp to lớn, sự hy sinh anh dũng của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, trong đó có các thương binh, bệnh binh đang có mặt tại đây”.

Theo Bộ trưởng, các thương, bệnh binh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng sống động cho ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Dù mang trên mình những vết thương chiến tranh nhưng vẫn luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là tấm gương sáng về nghị lực sống, tinh thần lạc quan, tiếp tục cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình chia sẻ: “Tôi rất xúc động, khâm phục và tự hào về những hy sinh, đóng góp của các thương, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; đồng thời tôi cũng sẻ chia với những nỗi đau về mặt thể chất đối với các bác, các anh chị”.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng đã trao tặng 30 thương, bệnh binh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây 30 phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). Ngoài ra, đoàn còn trao tặng mỗi thương, bệnh binh một túi quà riêng của lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Những phần quà thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc đối với người có công với cách mạng (Ảnh: Phương Quyên).

Sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Trao đổi cùng các thương, bệnh binh tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình khẳng định công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt.

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ngày càng hoàn thiện, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Đối tượng người có công ngày càng mở rộng, chế độ ưu đãi ngày một nâng cao. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội hưởng ứng, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Ngoài ra, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cũng ghi nhận những nỗ lực, sự tận tụy của tập thể cán bộ Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất trong công tác chăm sóc, điều trị cho 30 thương bệnh binh nặng đang điều dưỡng tại đây. Những thương binh này đều mang trên mình thương tật nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% đến 99%, tuổi đời cao nhất là 85 tuổi và thấp nhất là 65 tuổi.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Tôi đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất đã đạt được trong những năm qua, góp phần tích cực vào công tác chăm lo người có công với cách mạng trên cả nước”.

Bộ trưởng cũng kỳ vọng tập thể cán bộ trung tâm đã làm tốt rồi, thời gian tới càng làm tốt hơn nữa, thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách mạng.

Thay mặt lãnh đạo bộ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình biểu dương tinh thần làm việc của tập thể Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất thời gian qua (Ảnh: Phương Quyên).

Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, với trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân, Đảng, Nhà nước luôn mong muốn và tin tưởng các thương bệnh binh sẽ tiếp tục vươn lên, vượt qua nỗi đau thể chất và tinh thần, ổn định đời sống, không ngừng đóng góp tri thức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

"Những phần quà được trao hôm nay chứa đựng tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với các thương binh, bệnh binh, những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của tổ quốc”, Bộ trưởng phát biểu.

Sau cùng, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình gửi gắm đến các thương bệnh binh: "Một lần nữa, xin kính chúc các bác, các anh chị thương binh, bệnh binh luôn luôn mạnh khỏe, giữ vững tinh thần lạc quan, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo".

Thương binh Ngô Văn Khả hát tặng hội nghị một bản hùng ca mà ông thường hát cùng đồng đội (Ảnh: Phương Quyên).

Các thương, bệnh binh vui mừng vì cảm nhận được tấm lòng dành cho những người đã hy sinh vì sự nghiệp chung của dân tộc (Ảnh: Phương Quyên).

Thay mặt 30 thương, bệnh binh tại Trung tâm, bác Thạch Thị Lâm chia sẻ: "Tôi nhận thấy sau 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đất nước ta phát triển, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc, trẻ được miễn học phí, người dân được khám chữa bệnh, người già được trợ cấp, kinh tế đi lên, bà con yên ổn làm ăn, học hành. Sự hy sinh cống hiến của chúng tôi đối với đất nước là xứng đáng và tự hào để có được hòa bình độc lập, cho con cháu có được môi trường hòa bình như ngày hôm nay".

Thương binh Thạch Thị Lâm thay mặt 30 thương, bệnh binh gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước và nhân dân (Ảnh: Phương Quyên).

"Thay mặt cho thương, bệnh binh tại Trung tâm, chúng tôi xin hứa sẽ luôn sống xứng đáng với danh hiệu thương binh trên ngực, sống gương mẫu, trách nhiệm với thế hệ trẻ, là nguồn truyền lửa cách mạng cho thế hệ sau, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất, bản lĩnh của bộ đội Cụ Hồ", thương binh Thạch Thị Lâm hứa.