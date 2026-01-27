Thu nhập của lao động di cư cao hơn mức trung bình của dân địa phương

Cục Thống kê vừa công bố báo cáo “Di cư nội địa Việt Nam giai đoạn 2009-2024”, cung cấp bức tranh toàn diện về di cư nội địa Việt Nam trong 15 năm qua.

Báo cáo chỉ ra rằng trong năm 2024, dữ liệu cho thấy lao động di cư có mức thu nhập cao hơn rõ rệt so với lao động địa phương, phản ánh hiệu quả kinh tế của dịch chuyển lao động.

Lao động làm việc tại nhà máy (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cụ thể, mức thu nhập bình quân của lao động địa phương là 7,71 triệu đồng/tháng, bằng đúng mức trung bình của toàn bộ lao động có việc làm. Trong khi đó, mức thu nhập bình quân của lao động di cư đạt 8,52 triệu đồng/tháng, cao hơn 0,81 triệu so với lao động địa phương.

Đây là mức chênh lệch đáng kể và được lý giải, người di cư thường chấp nhận các công việc nặng nhọc, tăng ca nhiều, nên có thu nhập tốt hơn, đặc biệt tại các đô thị và khu công nghiệp.

Ngoài ra, khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ vẫn tồn tại, nhưng trong nhóm lao động di cư chênh lệch đang thu hẹp dần.

Cụ thể, trong nhóm này, nữ giới đạt mức thu nhập 7,97 triệu đồng/ tháng, chỉ thấp hơn nam giới 1,08 triệu. Trong khi đó, nữ lao động địa phương chỉ đạt 6,53 triệu đồng/tháng, thấp hơn nam địa phương tới 2,21 triệu.

Điều này cho thấy di cư giúp phụ nữ thu hẹp khoảng cách thu nhập và tiếp cận cơ hội nghề nghiệp hơn so với khi ở địa phương.

Xét theo khu vực, Đồng bằng Sông Hồng là vùng có mức thu nhập cao nhất, đặc biệt với lao động di cư.

Năm 2024, lao động di cư tại vùng này đạt mức thu nhập 9,59 triệu đồng/tháng, cao hơn cả lao động địa phương (9,12 triệu đồng/tháng) và mức trung bình chung của lao động có việc làm (9,13 triệu đồng/tháng). Đây là vùng duy nhất mà lao động di cư có thu nhập vượt trội, phản ánh sức hút của khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Ở chiều hướng khác, Đông Nam Bộ dù là vùng có thu nhập cao nhưng lao động di cư tại đây có mức thu nhập thấp hơn địa phương.

Mức thu nhập của lao động địa phương tại Đông Nam Bộ đạt 9,47 triệu đồng/tháng, cao hơn lao động di cư (9,02 triệu đồng/tháng). Dù cả hai nhóm đều có thu nhập cao so với mặt bằng chung, sự chênh lệch này cho thấy lao động.

Tây Nguyên và Trung du, miền núi Bắc Bộ là hai vùng có mức thu nhập thấp nhất, đặc biệt với lao động di cư.

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có mức thu nhập trung bình và lao động di cư vẫn chịu nhiều thiệt thòi hơn so với lao động tại địa phương.

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có mức thu nhập khá ổn định giữa các nhóm, trong đó thu nhập của lao động di cư vẫn thấp hơn đôi chút.