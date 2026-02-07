Chi tiết thời điểm nâng lương trước hạn với viên chức xuất sắc

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, ông P.V.T. nêu, vốn là viên chức được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo thông tư 08 năm 2013 của Bộ Nội vụ, ông được nâng bậc lương thường xuyên kể từ ngày 1/11/2023 (hiện hưởng). Lần nâng bậc lương thường xuyên tiếp theo là 1/11/2026.

Trong khi đó, tháng 11/2025, cơ quan ông công tác ban hành văn bản hướng dẫn xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2025.

Ông thấy rằng mình đạt các điều kiện, tiêu chuẩn để được hưởng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn (cấp độ trước thời hạn là 9 tháng) theo văn bản hướng dẫn và quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan.

Nhưng cơ quan công tác hướng dẫn là thời điểm được hưởng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn phải thuộc năm xét nâng bậc lương trước thời hạn (năm 2025), do trường hợp của ông là trước thời hạn 9 tháng.

Nên thời điểm được hưởng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn là tháng 2/2026 (không thuộc năm xét nâng bậc lương trước thời hạn), vì thế không đạt điều kiện hưởng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

Điều kiện được nâng lương trước hạn với viên chức (Ảnh minh họa: Nguyễn Phê).

Ông nêu, Thông tư 08 và văn bản hợp nhất 02 năm 2022 của Bộ Nội vụ thì điều kiện được hưởng tính đến 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Đồng thời, người còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định, chứ nhà nước không quy định thời điểm được hưởng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn phải thuộc năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. Ông đề nghị cơ quan quản lý xem xét cách hiểu này có đúng hay không?

Thông tin về nội dung này, Bộ Nội vụ cho hay, chế độ nâng bậc lương trước thời hạn được hướng dẫn cụ thể tại điều 3, Thông tư 08 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nội dung này được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trong đó tại điểm a khoản 1 điều 4 Thông tư 08 quy định người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm trao đổi với cấp ủy và ban chấp hành công đoàn cùng cấp thực hiện ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Thông tư này đồng thời quy định rõ tiêu chuẩn về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cùng với đó là thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với những người có thành tích xuất sắc như nhau để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Quy định nêu rõ bản quy chế này phải được công khai trong cơ quan, đơn vị và gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý và kiểm tra trong quá trình thực hiện.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức (Sở Nội vụ) để được giải đáp.