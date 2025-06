Thêm 7 nhiệm vụ với chủ tịch phường khi nắm chính quyền cơ sở tại đô thị

Luật số 72/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương (gọi tắt là Luật TCCQĐP sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo Luật TCCQĐP sửa đổi, chủ tịch UBND xã có 17 nhiệm vụ, quyền hạn, nhiều hơn quy định hiện hành 7 nhiệm vụ, quyền hạn.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND phường còn được mở rộng nhiều hơn so với chủ tịch UBND xã.

17 nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND xã từ ngày 1/7 (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Theo Điều 26 Luật TCCQĐP sửa đổi, chủ tịch UBND phường thực hiện 16/17 nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND xã (trừ nhiệm vụ thứ 14).

Ngoài 16/17 quyền hạn trên thì chủ tịch UBND phường còn có thêm 7 nhiệm vụ, quyền hạn khác với chủ tịch UBND xã.

Thứ nhất, chủ tịch UBND phường chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, hạ tầng đô thị bảo đảm sự phát triển đồng bộ, liên thông, thống nhất, hài hòa giữa các khu vực đô thị trên địa bàn; việc sử dụng quỹ đất đô thị phục vụ cho việc xây dựng công trình hạ tầng đô thị theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, chủ tịch UBND phường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đô thị, quản lý rác thải, nước thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường, bảo vệ không gian xanh và hệ sinh thái đô thị theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, chủ tịch UBND phường chỉ đạo và chịu trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đô thị; kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở, công trình xây dựng tại đô thị theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, chủ tịch UBND phường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, phòng chống cháy, nổ, bảo đảm môi trường sống an toàn cho cư dân đô thị theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, chủ tịch UBND phường chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý dân cư đô thị, phòng chống các tệ nạn xã hội ở đô thị theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, chủ tịch UBND phường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị.

Cuối cùng, chủ tịch UBND phường hướng dẫn và kiểm tra hoạt động tự quản của tổ dân phố trên địa bàn theo quy định của pháp luật.