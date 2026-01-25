Kế hoạch tặng quà Tết người có công, cán bộ trực Tết tại Thanh Hóa

Kế hoạch nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, động viên các đơn vị trực Tết.

Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ, Khu tưởng niệm giáo viên và học sinh hy sinh tại đê Sông Mã, Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng, và viếng Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tọi ở xã Trung Hạ (Ảnh: Phong Sắc).

Địa phương tổ chức trao quà của Chủ tịch nước tới người có công với cách mạng trên địa bàn.

Quà tặng của tỉnh Thanh Hóa trị giá 1.000.000 đồng tiền mặt tới người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, đại diện thân nhân liệt sỹ, người thờ cúng liệt sỹ; sổ hộ B (vợ và con liệt sỹ) đang hưởng trợ cấp hằng tháng; tướng lĩnh lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

Thăm, chúc Tết tặng quà đại diện 1-2 gia đình người có công tiêu biểu (mỗi suất quà gồm 2.000.000 đồng tiền mặt và 1 suất quà trị giá 1.000.000 đồng); già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu.

Chúc thọ, trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tới đại diện 1 công dân tròn 100 tuổi (suất quà gồm 1.000.000 đồng tiền mặt, 5m vải lụa, thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước và túi quà trị giá 500.000 đồng)...

Ngoài lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chúc Tết, tặng quà, các gia đình, đối tượng còn lại giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương đến thăm, động viên, trao quà.

Các hoạt động được triển khai với mục đích tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh. Kế hoạch cũng thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đối với người có công, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết cổ truyền.

Kế hoạch còn hướng tới việc động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết, ghi nhận những nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và các nhiệm vụ thiết yếu phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Thông qua các hoạt động này, tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng sẽ tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, tạo không khí phấn khởi, ấm áp, nghĩa tình trong dịp Tết cổ truyền.

Tất cả các hoạt động thăm, tặng quà sẽ được thực hiện và hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, mang đậm truyền thống văn hóa và đạo lý của dân tộc.