Ai được tăng lương hưu cao hơn 8% từ ngày 1/7?

Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng đã được chuyển tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Trong dự thảo này, Bộ Nội vụ đề xuất từ ngày 1/7, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với 10 nhóm đối tượng.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ còn đề xuất tăng lương hưu lần thứ 2 cho 7 nhóm trong số 10 nhóm đối tượng trên, cụ thể như sau:

Điều kiện để được tăng lương hưu lần thứ 2 là những người thuộc 7 nhóm trên đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 (bao gồm những người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày 1/1/1995, sau đó được tiếp tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg).

Điều kiện thứ hai là từ ngày 1/7, người nghỉ hưu, hưởng trợ cấp thuộc 7 nhóm trên đã được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 mà mức lương hưu, trợ cấp mới vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng.

Về mức tăng lương hưu lần thứ 2 áp dụng với 7 nhóm lao động này, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng theo 2 nhóm.

Nhóm 1 là những người sau khi tăng 8% có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng.

Nhóm 2 là những người sau khi tăng 8% có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Theo Bộ Nội vụ, việc đề xuất điều chỉnh tăng thêm lần thứ 2 đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp chênh lệch về lương hưu của họ so với người nghỉ hưu sau năm 1995.